NÜRNBERG. (823) Am kommenden Freitag (02.08.2024) und Samstag (03.08.2024) finden mehrere sich fortbewegende Versammlungen im Stadtgebiet Nürnberg statt. Verkehrsteilnehmer müssen mit Beeinträchtigungen rechnen.



Am Freitag findet von etwa 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr eine Fahrraddemo auf folgender Wegstrecke statt:

Opernhaus - Plärrer - Ludwigstraße - Weißer Turm - Westtor - Bucher Str. - Erlanger Str. - Am Wegfeld - Irrhainstr. - Flughafen Nürnberg

Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr findet eine sich fortbewegende Versammlung auf nachfolgender Wegstrecke statt:

Richard-Wagner-Platz - Frauentorgraben - Bahnhofsplatz - Königstor - Königstraße - Hallplatz - Kornmarkt - Dr. Kurt-Schumacher-Straße - Jakobsplatz - Ludwigsplatz - Hefnersplatz - Karolinenstraße - Lorenzkirche

Am Samstag ist von 12:15 Uhr bis 15:00 Uhr folgende Wegstrecke betroffen:

Prinzregentenufer - Laufertorgraben - Rathenauplatz - Laufer Tor - Äußerer Laufer Platz - Äußere Laufer Gasse - Innerer Laufer Platz - Innere Laufer Gasse - Theresienplatz - Theresienstraße - Fünferplatz - Obstmarkt - Spitalgasse - Hans-Sachs-Platz - Spitalbrücke - Heubrücke - Unterer Bergauerplatz - Peter-Vischer-Straße - Lorenzer Platz - Theatergasse - Königstraße - Bahnhofsplatz - Frauentorgraben - Grasersgasse - Klaragasse - Kornmarkt

Sowohl am Samstag (14:00 Uhr – 23:00 Uhr) als auch am Sonntag (13:00 Uhr – 20:00 Uhr) findet anlässlich des diesjährigen Christopher-Street-Days am Kornmarkt und in den angrenzenden Straßen ein Straßenfest statt.

Aufgrund der Versammlungsgeschehen kommt es in den genannten Zeiträumen im Bereich der genannten Strecken und Veranstaltungsflächen zu Verkehrssperren und daraus resultierenden längerfristigen Behinderungen für den Fahrverkehr.

Fahrzeugführer werden gebeten, die Weisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu beachten und nach Möglichkeit zu den genannten Zeiten die Aufzugsstrecken sowie die Veranstaltungsfläche weiträumig zu umfahren.

