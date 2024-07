REGENSBURG. Am 31. Juli 2024 versammelten sich in den Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Oberpfalz in der Bajuwarenstraße, hochrangige Führungskräfte der Polizei und führende Repräsentanten von Sicherheitsbehörden aus der gesamten Oberpfalz. Auf Einladung des Polizeipräsidenten Thomas Schöniger wurde der Leiter des Sachgebietes Ordnungs- und Schutzaufgaben (E 2), Leitender Polizeidirektor Klaus Müller, in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich wurde der neue Leiter des Sachgebietes E 2, Kriminaldirektor Gerhard Huf, im Rahmen des Festaktes in sein neues Amt eingeführt.

Klaus Müller leitete im Polizeipräsidium Oberpfalz mit Sitz in Regensburg das Sachgebiet E 2 „Ordnungs- und Schutzaufgaben, verkehrspolizeiliche Aufgaben“. Sein Zuständigkeitsbereich umfasste beispielhaft die Koordinierung größerer Polizeieinsätze bei Versammlungen oder Fußballspielen, verkehrspolizeiliche Belange sowie grenzpolizeiliche Aufgaben.

Schöniger hob bei seiner Laudatio vor allem das Engagement, die fachliche Kompetenz und die Bodenständigkeit Müllers hervor und bedankte sich für die hervorragende Zusammenarbeit. Für den Ruhestand wünschte Schöniger dem zukünftigen Pensionisten vor allem viel Gesundheit.

Der neue Leiter des Sachgebietes ist ab 01. August 2024 Kriminaldirektor Gerhard Huf. Der in Nittenau wohnhafte Huf war seit 2015 mit der Leitung der Kriminalpolizeiinspektion Amberg betraut.

Werdegang LPD Klaus Müller

Der 61-Jährige begann seinen Dienst bei der Polizei im Oktober 1979 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Tirschenreuth. Im März 1980 begann die dreijährige Ausbildung im mittleren Dienst bei der Bereitschaftspolizei in Eichstätt, München und Dachau. Von 1983 bis 2001 hatte Müller mehrere Funktionen bei der Bereitschaftspolizei in München und Sulzbach-Rosenberg inne: Gruppen- und Zugführer und Fachlehrer in Ausbildungsseminaren. Mit dem Studium an der Beamtenfachhochschule Fachbereich Polizei absolvierte Müller den Aufstieg in den gehobenen Dienst und mit dem Studium an der Polizeiführungsakademie in Münster (jetzt Deutsche Hochschule der Polizei).

Müllers erste Station im höheren Dienst war von 2003 bis 2005 das Polizeipräsidium Oberfranken (Bayreuth). 2005 erfolgte die Versetzung zur Polizeidirektion Weiden als Leiter des Sachgebietes Einsatz und zugleich stellvertretender Direktionsleiter. Ab 1. Juni 2009 war Müller im damals neu geschaffenen Polizeipräsidium Oberpfalz und später bei der PI Regensburg Süd eingesetzt, ehe er am 1. Oktober 2012 die Leitung der Polizeiinspektion Weiden i.d.OPf. übernahm. Nach 9 Jahren in Weiden wechselte der Leitende Polizeidirektor 2021 zum Sachgebiet E2 des Polizeipräsidiums Oberpfalz.

Werdegang KD Gerhard Huf

Der 48-Jährige ist in Nittenau im Landkreis Schwandorf zuhause. Nach dem Abitur im Jahr 1995 trat er in die Reihen der Bayerischen Polizei ein. Nach dem Abschluss an der Fachhochschule Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg begann Huf seinen praktischen Polizeidienst als Polizeikommissar 1999 bei der damaligen Polizeiinspektion Regensburg 2 am Protzenweiher, wo er die Aufgabe eines stellvertretenden Dienstgruppenleiters innehatte. Zwei Jahre später wechselte Huf in das Bayer. Landeskriminalamt zur Abteilung Staatsschutz, der er bis 2003 angehörte. Daran schloss sich eine viereinhalbjährige Tätigkeit in der Polizeiabteilung des Bayer. Staatsministeriums des Innern an. Hier war er im Sachgebiet I C 5 im Bereich Kriminalitätsbekämpfung schwerpunktmäßig für den Staatsschutz zuständig.

Aufgrund seiner Qualifikation stand Gerhard Huf sehr bald für den Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst, heute 4. Qualifikationsebene, an. Dazu wurde ihm im Vorfeld im Rahmen der Führungserprobung ab Oktober 2007 die Leitung der Polizeiinspektion Nabburg übertragen. Die nächste Station war eine dreimonatige Tätigkeit bei der KPI Regensburg.

Nachdem Huf das Auswahlverfahren erfolgreich absolviert hatte, begann für ihn im Oktober 2008 der zweijährige Masterstudiengang zum Aufstieg in den höheren Dienst an der Fachhochschule Fürstenfeldbruck und der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Nach einem hervorragenden Studienabschluss war der vielseitige Beamte ab Oktober 2010 wieder zuhause in der Oberpfalz und seine erste Verwendung in der 4. Qualifikationsebene führte ihn in das Polizeipräsidium Oberpfalz nach Regensburg. Fortan war Huf beim Sachgebiet E 3 wieder für den komplexen Bereich Kriminalitätsbekämpfung zuständig. Neben der Fachaufsicht über die vier Kriminalpolizeiinspektionen in der Oberpfalz gehörten die Koordinierung der Maßnahmen im Bereich der organisierten, schweren und politisch motivierten Kriminalität zu seinen Themenschwerpunkten.

Nach einer über vierjährigen Tätigkeit im Präsidium und einer damit oberpfalzweiten Zuständigkeit wurde Huf mit Wirkung vom 1. Februar 2015 die Leitung der KPI Amberg übertragen. Ab dem 01. August tritt er nun seine neue Stelle als Leiter des Sachgebiets E2 an.