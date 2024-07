MEMMINGEN. Für weitere O-Töne wird die Pressestelle des PP Schwaben Süd/West am 27.07.2024 mit einem Pressesprecher vor Ort sein.

Die Pressestelle des PP Schwaben Süd/West befindet sich am 27.07.2024 in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr mit einem Pressesprecher in Memmingen vor Ort. Für Medienvertreter besteht die Möglichkeit O-Töne aufzunehmen oder Fragen zum Geschehen zu stellen.

Treffpunkt: Münchner Straße/Kalker Feld.

Eine telefonische Voranmeldung ist nicht notwendig. Parkplätze stehen bei einem nahegelegenen Verbrauchermarkt zur Verfügung.

(PP Schwaben Süd/West)