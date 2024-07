1700 - Raub in der Innenstadt

Innenstadt - Am Mittwoch (24.07.2024) entwendeten mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Gegenstände in der Straße Am Schwall.

Gegen 20.30 Uhr saßen ein 16-jähriger und ein 18-jähriger Jugendlicher an einer Bushaltestelle in der Straße Am Schwall. Vier bislang unbekannte Täter sprachen die beiden Jugendlichen an der Bushaltestelle an. Einer der vier Täter entwendete unter Vorzeigen eines Messers die Umhängetasche des 16-Jährigen mit Gegenständen im niedrigen vierstelligen Wert. Der 16-Jährige wurde dabei noch von einer weiblichen, bislang unbekannten Täterin geschlagen und leicht verletzt.

Zeugen beschrieben zwei der vier unbekannten Täter wie folgt:

Ein männlicher Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 185 cm groß, südländisches Aussehen, lange hellblaue Hose, schwarzes T-Shirt, Vollbart, längere Haare mit Seitenscheitel;

Eine weibliche Täterin war ca. 25 Jahre alt, ca. 170 cm groß, asiatisches Aussehen, schwarze Haare, schwarz-weiß-linierte lange Hose, graue Jacke und schwarze Bluse

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Raubes. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

1701 – E-Bike gestohlen

Lechhausen - Am Mittwoch (24.07.2024) zwischen 15.30 Uhr und 17.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein versperrtes blau-schwarzes E-Bike der Marke Ghost in der Birkenau.

Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1702 - Alkoholisierter Autofahrer

Lechhausen - Am Donnerstag (25.07.2024) fuhr ein 59-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss in der Mühlhauser Straße.

Gegen 00.29 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 59-Jährigen. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz.

1703 - Roller entwendet

Oberhausen - Im Zeitraum von Dienstag (23.07.2024), 23.30 Uhr auf Mittwoch (24.07.2024), 06.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Roller der Marke Yiying in der Seitzstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1704 - Unfallflucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (23.07.2024), 21.30 Uhr bis Mittwoch (24.07.2024), 00.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten schwarzen Mercedes.

Anschließend flüchtete der unbekannte Täter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden an der hinteren Fahrerseite von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1705 – Unfall ohne Führerschein unter Cannabiseinfluss

Oberhausen – Am gestrigen Mittwoch (24.07.2024) fuhr ein 24-jähriger Mann mit einem Kleintransporter die Dieselstraße entlang und verursachte einen Verkehrsunfall. Es stellte sich heraus, dass der 24-Jährige keine Fahrerlaubnis hat und unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Gegen 20.40 Uhr übersah der 24-Jährige auf der Dieselstraße bei einem Fahrstreifenwechsel offenbar eine 36-jährige Autofahrerin. Sie konnte einen Zusammenstoß durch Einlenken verhindern, stieß jedoch mit ihrem Reifen gegen einen Bordstein. Bei der Unfallaufnahme stellten Polizeibeamte fest, dass der 24-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Cannabis stand. Die Polizeibeamten veranlassten eine Blutentnahme und stellten den Fahrzeugschlüssel sicher. Weiter stellten die Beamten bei der Überprüfung fest, dass die Gültigkeitsdauer vom Visum des 24-jährigen abgelaufen war.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Vergehen nach dem Aufenthaltsgesetz.

1706 – Frisiertes E-Bike fährt über 50 km/h

Lechhausen – Am gestrigen Mittwoch (24.07.2024) fuhr ein 46-jähriger Mann mit seinem E-Bike auf der „Steinerne Furt“.

Gegen 15.10 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den 46-Jährigen, der mit seinem E-Bike unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass das E-Bike über 50 km/h fährt. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten das E-Bike zur weiteren Auswertung sicher.

Die Polizei ermittelt nun gegen den 46-Jährigen unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz.

1707 – Anhänger entwendet

Göggingen – Im Zeitraum von Dienstag (23.07.2024), 20.30 Uhr bis Mittwoch (24.07.2024), 07.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Anhänger der Marke „Agados“ von einem Kiesparkplatz in der Straße „Radegundis“.

Der Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.