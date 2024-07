REGENSBURG. In der Nacht von Montag auf Dienstag brach ein bisher unbekannter Täter in das Städtische Hallenbad in Regensburg ein. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Tatzeitraum von Montag, 22. Juli, 22:30 Uhr bis Dienstag, 23. Juli, 05:30 Uhr gelangte ein Täter auf bislang unbekannte Weise in das städtische Hallenband in der Gabelsbergerstraße in Regensburg. Dort versuchte der noch unbekannte Täter die Türe zum Kassenraum aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend verließ der Täter das Gebäude und flüchtete von der Örtlichkeit.

Zu einem Beuteschaden kam es nicht, jedoch wird der entstandene Sachschaden auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe auf der Such nach dem Täter.

Haben Sie in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Nähe des Hallenbades verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt? Dann melden Sie sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.