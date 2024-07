BISCHOFSGRÜN, LKR. BAYREUTH. Eine Rentnerin übergab am Mittwochmittag Wertgegenstände und Bargeld im Wert von über 20.000 Euro an Telefonbetrüger. Die Kriminalpolizei Bayreuth sucht nach Zeugen.

Im Laufe der Vormittags riefen die Täter bei der Seniorin an und forderten Geld mit der üblichen Masche. Sie täuschten vor, dass der Enkelsohn der Frau einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und eine Kaution bezahlen müsse. Die Rentnerin übergab die Wertgegenstände und das Geld gegen 14.15 Uhr in der Nähe des Sportplatzes in Bischofsgrün an eine unbekannte Frau.

Die Abholerin ist circa 165 Zentimeter groß, hat eine kräftige Figur und ist augenscheinlich um die 55 Jahre alt. Ihre braunen Haare hatte die Täterin zu einem Pferdeschwanz gebunden. Bekleidet war sie mit einem auffälligen grünen Kleid.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, oder Angaben zur Täterin machen können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Bayreuth unter der Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.