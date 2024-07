UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Land konnten in der Nacht zum Sonntag vier Einbrecher auf frischer Tat festnehmen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Männer am Amtsgericht vorgeführt und sitzen nun in Haft.

Mitteilung über Einbruch

Gegen 23:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen aktuellen Einbruch in der Hauptstraße ein. Die Bewohnerin wurde auf Personen in ihrem Wohnhaus aufmerksam und flüchtete sich zu einer Nachbarin. Von dort verständigte sie die Polizei. Eine Vielzahl von Einsatzkräften der Polizeiinspektion Würzburg-Land begab sich umgehend an die Tatörtlichkeit und umstellte das Haus.

Festnahme noch im Tatobjekt

Bei der anschließenden Absuche konnten noch im Gebäude vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden. Diese führten zum Teil noch ihre Tatbeute - Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro - mit sich. Die weiteren Ermittlungen wurden noch vor Ort von der Kriminalpolizei Würzburg übernommen.

Die rumänischen Tatverdächtigen im Alter von 23 bis 50 Jahren verbrachten die Nacht zunächst in der Haftzelle der Polizei. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden diese am Sonntag am Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete auf Grund des dringenden Tatverdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls die Untersuchungshaft an. Die Männer sitzen nun in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.