Wie mit Pressemeldung Nr. 0617, 0653 und 0781 mitgeteilt, kam es am 25.03.2024 gegen 17.20 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Autofahrern. Einer der Beteiligten wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenige Wochen später an den Folgen verstarb.

Die bisherigen Ermittlungen führten bislang noch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei gründete bereits kurz nach der Tat eine Ermittlungsgruppe, die sich ausschließlich mit der besagten Tat beschäftigt. In den letzten Wochen und Monaten gingen die Ermittler unter anderem den Hinweisen aus der Bevölkerung nach, überprüften zahlreiche Fahrzeuge und wandten sich auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung samt Phantombild an die Bevölkerung.

Derzeit beschäftigen sich die Ermittler im Schwerpunkt mit den fünf Minuten vor der Tat, welche in jeglicher Hinsicht entscheidend sein könnten. Hierzu wendet sich die Kripo Augsburg erneut an die Bevölkerung. Bislang ist bekannt, dass das spätere Opfer gegen 17.15 Uhr in der Sparkasse in der Augsburger Straße 26 war. Von dort fuhr der Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem silbernen Audi in Richtung stadtauswärts bis zum späteren Tatort.

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass das Opfer bereits zwischen der Augsburger Straße und dem Tatort auf den bislang unbekannten Täter traf. Die Kriminalpolizei wendet sich nun insbesondere an Anwohner der Augsburger Straße sowie an Passanten oder Verkehrsteilnehmer mit folgenden Fragen:

Wer hat am ersten Ferientag in den Osterferien , am Montag, 26.03.2024, gegen 17.15 Uhr, eine mögliche verbale Auseinandersetzung im Bereich Augsburger Straße/Stadtberger Straße/Leitershofer Straße/Färberstraße/Brunnenbachstraße bzw. im näheren Umfeld beobachtet?



Die Polizei führt derzeit in der Augsburger Straße Anwohnerbefragungen durch und wendet sich mit Flugblättern an Anwohner und Personen, die sich dort für gewöhnlich aufhalten. Über die Social Media Kanäle sucht die Polizei zudem Passanten und Verkehrsteilnehmer, die auf der besagten Wegstrecke entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hierfür veröffentlicht die Polizei das Originalbild des silbernen Audis, mit dem das spätere Opfer unterwegs war.