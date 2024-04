0653 – Auseinandersetzung eskaliert – Weiterhin Zeugen gesucht

-------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------------------------

In der Pressemeldung Nr. 0617 vom 26.03.2024 berichteten wir Folgendes:

Pfersee - Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt.

Zeugen teilten den Vorfall bei der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem bislang unbekannten Autofahrer und dem 34-Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße Ecke Treustraße aus seinem Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis.

Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg.

Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen beschrieben das Auto und die Insassen wie folgt:

Auto:

Dunkler Audi (Kombi) mit Augsburger Kennzeichen

Fahrer:

Ca. 180 - 185 cm groß, schlank, West-/Nordeuropäer, ca. 60 Jahre alt, graue lange Haare, kein Bart, dunkle Jacke

Beifahrer:

Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und dem unbekannten Audi-Fahrer kam, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.

Ab hier neu:

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiterhin an. Bei der Kriminalpolizei Augsburg wurde zwischenzeitlich eine Ermittlungsgruppe eingerichtet, die nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Der Gesundheitszustand des 34-Jährigen ist weiterhin lebensbedrohlich und er wird in einem Krankenhaus behandelt.

Durch eine Vielzahl von Zeugenvernehmungen konnte der Fahrzeugtyp konkretisiert und die Personenbeschreibung verifiziert werden. Demnach können nun mögliche Fahrzeuge beim Kraftfahrtbundesamt recherchiert und überprüft werden. Die Kriminalpolizei Augsburg überprüft außerdem Personen, die sich zur tatrelevanten Zeit im näheren Bereich des Tatortes aufgehalten haben.

Die aktualisierte Beschreibung lautet, wie folgt:

Auto:

Audi, dunkelfarben, A4 bis A8 mit Augsburger Kennzeichen.

Fahrer:

Ca. 180 – 185 cm groß, zwischen 45 und 65 Jahre alt, schlank, mitteleuropäischer Typ, längere, zurückgekämmte Haare, vermutlich kein Bart, keine Brille, sprach deutsch.

Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0654 – Pizzadienst ohne Auto – Tatverdächtiger festgenommen

---------------------------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft --------------------------

In der Pressemeldung Nr. 0565 vom 19.03.2024 berichteten wir Folgendes:

Innenstadt - Am gestrigen Montag (18.03.2024) wurde das Lieferfahrzeugs eines Pizzadienstes entwendet. Vom Auto fehlt bislang jede Spur.

Der Mitarbeiter eines Pizzadienstes parkte gestern einen weißen Toyota Aygo gegen 18.30 Uhr neben dem Pizzaladen in der Lechhauser Straße. Als der Mann zehn Minuten später die nächste Pizza ausfahren wollte, war das Auto nicht mehr da. Offenbar nutzte ein bislang Unbekannter die Gelegenheit, setzte sich in das unversperrte Fahrzeug und fuhr mit steckendem Schlüssel davon.

Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Der Toyota hatte einen Wert von ca. 10.000 Euro.

Die Polizei weist Essens- und Paketzusteller darauf hin, auch bei kurzzeitigem Verlassen des Fahrzeugs, dieses abzuschließen und den Schlüssel nicht stecken zu lassen. Manche Täter haben es genau auf derartige Situationen abgesehen und nutzen spontan sich bietende Gelegenheiten. Firmenleitungen mögen ihre Mitarbeiter entsprechend sensibilisieren.

Ab hier neu:

Am vergangenen Sonntag (31.03.2024) sah ein Zeuge den entwendeten Toyota und verständigte die Polizei. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Einsatzkräfte gegen 16.45 Uhr einen 27-jährigen Tatverdächtigen, der mit dem Toyota in Augsburg unterwegs war.

Der 27-jährige war nicht nur mit dem entwendeten Toyota unterwegs, er war außerdem alkoholisiert und stand unter dem Einfluss von Drogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Beamten nahmen den 27-Jährigen vorläufig fest und stellten den Toyota sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 27-Jährige am 01.04.2024 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, den er sogleich unter Auflagen außer Vollzug setzte. Der 27-Jährige wurde anschließend entlassen.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun u.a. wegen Kfz-Diebstahls gegen den 27-Jährigen.

0655 – Polizeikontrolle entzogen

Innenstadt – Am gestrigen Dienstag (02.04.2024) entzog sich ein 20-jähriger Motorradfahrer zunächst einer Polizeikontrolle in der Langenmantelstraße.

Gegen 19.15 Uhr fuhr der 20-Jährige mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in eine Geschwindigkeitskontrolle der Polizei. Bei der Anhaltung des 20-Jährigen beschleunigte er und fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Donauwörther Straße. Hier missachtete er eine rote Ampel und bog später in die Schönbachstraße ab. Einsatzkräfte stoppten den 20-Jährigen schließlich in einer Seitenstraße und kontrollierten den Mann.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Verdachtes eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 20-Jährigen. Personen, die durch die Fahrt des 20-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu melden.

0656 – Hauswand beschädigt

Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (29.03.2024), 17.00 Uhr bis Samstag (30.03.2024), 07.00 Uhr besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Hauswand in der Hallstraße. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

0657 – Türe beschädigt

Göggingen – Im Zeitraum von Donnerstag (28.03.2024), 12.00 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 11.15 Uhr verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Turm im Butzpark. Hierbei beschädigten die Unbekannten die Türe des Turms. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

0658 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Lechhausen – Am Dienstag (02.04.2024) beschädigten zwei 13-jährige eine Betonwand an der Meraner Straße.

Gegen 15.00 Uhr beobachteten Einsatzkräfte im Rahmen der Streifenfahrt die 13-Jährigen, wie sie eine Betonmauer nahe den Bahnanlagen besprühten.

Die Einsatzkräfte stoppten die beiden 13-Jährigen noch an der Örtlichkeit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen übergaben sie die beiden an Erziehungsberechtigte.

0659 – Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Lechhausen – Im Zeitraum von Samstag (30.03.2024), 10.00 Uhr bis Dienstag (02.04.2024), 15.30 Uhr kam es in der Kulturstraße zu einer Unfallflucht.

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte ein parkendes Auto im Bereich der Stoßstange und entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.