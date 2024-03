0612 - Schüsse aus Schreckschusswaffe

Universitätsviertel - Am Montagabend (25.03.2024), gegen 21.15 Uhr, stellte eine zivile Polizeistreife auf dem Parkplatz des Messegeländes ein Fahrzeug fest, aus dessen Beifahrerfenster mehrere Schüsse abgegeben wurden. Anschließend entfernte sich der Pkw.

Vor Ort konnten mehrere Hülsen einer Schreckschusswaffe aufgefunden werden.

Bei einer sofortigen Fahndung mit mehreren Streifen stoppten Beamte das Fahrzeug auf dem Gelände einer Tankstelle in der Inninger Straße und kontrollierten die Insassen. Eine Durchsuchung des Pkw brachte letztlich die Schreckschusswaffe zutage.

Den Besitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Waffengesetz.

0613 - Weiterfahrt nach positivem Drogentest unterbunden

Lechhausen – Am gestrigen Montag (25.03.2024) wurde bei einem 38-Jährigen nach einem positiven Drogentest die Weiterfahrt unterbunden.

Eine Polizeistreife kontrollierte den 38-Jährigen in der Blücherstraße. Bei der Kontrolle fanden die Beamten eine geringe Menge Methamfetamin und Cannabis. Ein Drogenschnelltest verlief ebenfalls positiv. Nach Beendigung aller Maßnahmen wollte der 38-Jährige mit seinem Pkw weiterfahren. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des 38-Jährigen und stellten die Pkw-Schlüssel sicher.

Der 38-Jährige hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

0614 - Zeugenaufruf nach Einbrüchen

Oberhausen - In der Zeit von Sonntag (24.03.2024), 20.00 Uhr, bis zum Montag (25.03.2024), 16.15 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses.

Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Kellerabteil in der Ahornerstraße (einstelliger Hausnummernbereich). Die genaue Schadenshöhe des verursachten Schadens und der Beute sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei Augsburg Oberhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.



Innenstadt – Im Zeitraum von Freitag (22.03.2024), 18.00 Uhr bis Montag (25.03.2024), 07.00 Uhr versuchten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Apotheke in der Halderstraße einzudringen. Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.



Oberhausen - Am heutigen Dienstag (26.03.2024) drangen mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam in eine Tankstelle in der Donauwörther Straße ein.

Gegen 00.45 Uhr wurde der Polizei ein Einbruchsalarm bei der Tankstelle mitgeteilt. Bislang unbekannte Täter hatten sich gewaltsam Zutritt zu der Tankstelle verschafft. Die umgehend eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Der Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.

0615 - Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Oberhausen – Im Zeitraum von Montag (25.03.2024) 16.00 Uhr bis Dienstag (26.03.2024) 01.15 Uhr beschädigte ein oder mehrere Unbekannte einen in der Oettinger Straße (einstelliger Hausnummernbereich) geparkten BMW. Der oder die Täter beschädigten das Beifahrerfenster der BMW. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen dreistelligen Betrag.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Die Polizeiinspektion Augsburg Oberhausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

0616 - Dieseldiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Freitag (22.03.2024), 17.00 Uhr bis Montag (25.03.2024), 06.00 Uhr entwendete ein oder mehrere bislang unbekannte Täter aus einem Lkw in der Gersthofer Straße einige Liter Diesel.

Der Fahrzeughalter hatte seinen Lkw am Freitagabend auf einer abgesperrten Lagerfläche in der Gersthofer Straße abgestellt. Am Montagmorgen musste der Halter feststellen, dass der Tankdeckel aufgebrochen und Diesel aus dem Lkw entwendet wurde.

Die Polizei Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

0617 - Auseinandersetzung eskaliert - Zeugen gesucht

Pfersee - Am Montag (25.03.2024) gegen 17.25 Uhr eskalierte eine Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern in der Leitershofer Straße. Ein bislang unbekannter Audi-Fahrer flüchtete. Ein 34-Jähriger wurde nach aktuellem Stand lebensgefährlich verletzt.

Zeugen teilten den Vorfall bei der Polizei mit. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung zwischen dem bislang unbekannten Autofahrer und dem 34-Jährigen. Hierbei stieg der 34-Jährige an der Kreuzung Leitershofer Straße / Ecke Treustraße aus seinem Auto aus und stieg auf die Motorhaube des Audis.

Während der Auseinandersetzung fuhr der unbekannte Audi-Fahrer mit erhöhter Geschwindigkeit los. Dabei stürzte der 34-Jährige von der Motorhaube des Audis. Anschließend flüchtete der Audi in Richtung Innenstadt.

Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen nach dem Audi ein. Diese blieben ohne Erfolg. Der 34-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen beschrieben das Auto und die Insassen wie folgt:

Auto:

Dunkler Audi (Kombi) mit Augsburger Kennzeichen

Fahrer:

Ca. 180 - 185 cm groß, schlank, West-/Nordeuropäer, ca. 60 Jahre alt, graue lange Haare, kein Bart, dunkle Jacke

Beifahrer:

Eine Personenbeschreibung liegt derzeit nicht vor.

Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen dem 34-Jährigen und dem unbekannten Audi-Fahrer kam, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 in Verbindung zu setzen.

0618 - Diebstahl aus einem Pkw

Lechhausen – Am heutigen Dienstag (26.03.2024) entwendete ein 18-Jähriger aus einem Pkw mehrere Gegenstände und wurde dabei erwischt.

Der 50-jährige Pkw-Halter hatte seinen Pkw in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Behringerstraße unversperrt abgestellt und ließ den Schlüssel für zwei Bekannte im Pkw.

Als die beiden Bekannten den Schlüssel holen wollten, mussten sie feststellen, dass dieser entwendet wurde. Anschließend verständigten sie den 50-jährigen Pkw-Halter. Als der 50-Jährige nochmal mit den Bekannten zum Fahrzeug ging, stellten sie plötzlich den 18-Jährigen auf dem Beifahrersitz fest. Sobald der 18-Jährige die drei bemerkte, flüchtete er zu Fuß in Richtung Zugspitzstraße. Der 50-Jährige konnte mit seinen Bekannten die Verfolgung aufnehmen den 18-Jährigen schlussendlich festhalten. Eine hinzugerufene Polizeistreife kontrollierte anschließend den 18-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden sie den Pkw-Schlüssel sowie eine Umhängetasche des 50-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einem Kraftfahrzeug gegen den 18-Jährigen.