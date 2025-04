RAMSAU. LKR. BERCHTESGADENER LAND. Vier leichtverletzte Personen und ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich lautet die Bilanz nachdem am Samstagnachmittag, 5. April 2025, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen ein Feuer ausgebrochen war. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein geführt.

Über die Integrierte Leitstelle Traunstein wurde am Samstag (5. April 2025), gegen 15.25 Uhr mitgeteilt, dass auf dem Anwesen eines Bauernhofs im Lehenmühlweg in Ramsau ein Feuer ausgebrochen war. Bei Eintreffen der sofort alarmierten regionalen Feuerwehren stand ein Nebengebäude eines landwirtschaftlichen Anwesens bereits in Vollbrand. Nach dem raschen und professionellen Eingreifen der Einsatzkräfte konnte das Feuer mit hohem Aufwand nach mehreren Stunden vollständig abgelöscht werden.

Auf Grund der starken Rauchentwicklung erlitten vier Bewohner des Anwesens leichte Verletzungen (Rauchgasvergiftungen). Drei von ihnen wurden durch Kräfte des Rettungsdienstes in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Nach den ersten Maßnahmen durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Berchtesgaden übernahmen noch am gleichen Nachmittag Beamte des Kriminaldauerdienstes der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein vor Ort die weiteren Ermittlungen in dieser Sache. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ist nun unter anderem die Brandursache Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Hinweise auf ein vorsätzliches Brandstiftungsdelikt liegen den Ermittlern derzeit nicht vor.