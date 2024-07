UNTERDIETFURT/LKR. ROTTAL-INN. Am 04.07.24, gegen 22:25 Uhr ereignete sich auf der B 388 zwischen Huldsessen und Vordersarling ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkws und ein Motorrad beteiligt waren. Hierbei kam die 22-jährige Motorradfahrerin ums Leben.

Ermittlungsgruppe eingerichtet – Haftbefehle gegen zwei Männer erlassen

Die bislang geführten Ermittlungen durch eine hierzu eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe bei der Polizeiinspektion (PI) Eggenfelden ergaben einen dringenden Tatverdacht gegen zwei Männer. Am Dienstag, 23.07.2024 wurden ein 19-jähriger Eggenfeldener und ein gleichaltriger Mann aus dem Landkreis Rottal-Inn durch Einsatzkräfte der PI Eggenfelden mit Unterstützung von Beamten aus Straubing und Passau festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erlies der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Landshut Untersuchungshaftbefehle wegen des dringenden Tatverdachts der fahrlässigen Tötung, Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen und Gefährdung des Straßenverkehrs. Beide Beschuldigte wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Im Jahr 2017 hat der Gesetzgeber mit dem § 315d des Strafgesetzbuches (StGB) eine Gesetzesnorm geschaffen, die bereits die Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen unter Strafe stellt. Die Strafen reichen bis zu zwei Jahren Haft bei bloßer Teilnahme und bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe, wenn durch das Rennen andere Personen schwer verletzt oder gar getötet werden.

„Dies ist eine erhebliche Strafandrohung. Doch die Konsequenzen reichen noch weiter: Besteht der Anfangsverdacht der Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen wird regelmäßig der Führerschein des Fahrers, in manchen Fällen sogar das verwendete Fahrzeug an Ort und Stelle beschlagnahmt,“ so EPHK Biedermann, Leiter der PI Eggenfelden.

Veröffentlicht: 23.07.2024, 13.48 Uhr