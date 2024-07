UNTERDIETFURT, LKR. ROTTAL-INN. Motorradfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Am 04.07.2024 gegen 22:25 Uhr ereignete sich auf der B388 zwischen Huldsessen und Vordersarling ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Pkws und ein Motorrad beteiligt waren. Ein 18-jähriger Eggenfeldener befuhr die B388 von Eggenfelden in Richtung Massing und überholte nach aktuellem Kenntnisstand in der langgezogenen Rechtskurve. Eine 22-jährige Motorradfahrerin aus Pfarrkirchen, welche in entgegengesetzter Richtung fuhr konnte dem, auf ihrer Spur entgegenkommenden BMW des 18-Jährigen nicht mehr ausweichen, wodurch die beiden Fahrzeuge frontal zusammenstießen. Eine 53-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Gemeindebereich Massing, welche hinter der Motorradfahrerin fuhr kollidierte ebenfalls frontal mit dem BMW des 18-Jährigen.

Die 22-jährige Pfarrkirchenerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Die 53-jährige Pkw-Fahrerin musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 18-jährige Eggenfeldener wurde leicht verletzt in einem Krankenhaus behandelt. An alle beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 80.000€ geschätzt.

Die B388 musste bis 03:00 Uhr komplett gesperrt werden. Durch die Feuerwehren Huldsessen und Unterdietfurt wurde eine Umleitung eingerichtet.

Den 18-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie zumindest fahrlässiger Tötung im Straßenverkehr. Zudem werden Ermittlungen hinsichtlich eines Verbotenen Kraftfahrzeugrennens geführt, bei welchem der 18-Jährige zuvor beobachtet wurde und welches möglicherweise im Zusammenhang mit dem Unfallgeschehen steht.

Die Polizeiinspektion Eggenfelden bittet um Zeugen, welche hierzu Hinweise geben können. Insbesondere werden Fahrzeugführer gebeten, welche unmittelbar vor dem Unfall auf der B388 Feststellungen gemacht haben, sich unter der 08721/96050 zu melden.

