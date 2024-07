ROSENHEIM. Am frühen Sonntagmorgen, 21. Juli 2024, ereignete sich am Bahnhof in Rosenheim eine Streitigkeit zwischen zwei Männern mit einer Stichwaffe. Das Opfer kam verletzt in ein Krankenhaus. Die Bundespolizei Rosenheim gab zur Verhinderung der Flucht des dringend Tatverdächtigen einen Warnschuss in die Luft ab. Die Festnahme des Tatverdächtigen gelang nicht. Die Kriminalpolizei Rosenheim hat die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernommen und sucht Zeugen.

Am frühen Sonntagmorgen (21. Juli 2024), gegen 00.20 Uhr, kam es am Bahnhof in Rosenheim zu einer Auseinandersetzung mit einer Stichwaffe. Ein 34-jähriger Peruaner wurde dabei verletzt. Reisende und Umstehende leisteten dem Verletzten erste Hilfe. Das Opfer musste zur weiteren intensivmedizinischen Behandlung ins Klinikum gebracht werden.

Herbeieilende Streifenbeamte der Bundespolizei Rosenheim, welche von Zeugen auf den Vorfall und den dringend Tatverdächtigen aufmerksam gemacht wurden, konnten trotz Abgabe eines Warnschusses in die Luft, die Flucht des dringend Tatverdächtigen auf einem Fahrrad nicht verhindern.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung und das Motiv der Tat sind jetzt unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können.

Die ersten Ermittlungen vor Ort erfolgten, neben der Bundespolizei Rosenheim, durch die örtlich zuständige Polizeiinspektion Rosenheim. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm umgehend die Ermittlungen vor Ort, welche in weiterer Folge, nach derzeitigem Ermittlungsstand, vom Fachdezernat 2 der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, geführt werden.

Zur Tatzeit waren viele Reisende und Gäste im Bereich des Bahnhofs unterwegs. Entsprechende Zeugen des Vorfalls werden dringend gesucht und es wird gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim um Hinweise unter der Telefonnummer 08031 / 200 - 0:

Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 20 Jahre alt, etwa 170 - 180 cm groß, dunkelhäutig, abstehende lange dunkle Haare, schlank, sprach gebrochen Deutsch, bekleidet mit dunkelblauem T-Shirt und dunklen Shorts, unterwegs mit einem schwarzen Fahrrad.