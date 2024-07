1650 – Sachbeschädigungen

Inningen – In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 16.30 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 10.45 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Infotafel in der Hohenstaufenstraße mit Farbe. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 16.00 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 09.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Volvo im „Fuchswinkel“. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.

Oberhausen – In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 21.00 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 09.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen schwarzen Audi in der Hirblinger Straße. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1651 – Rollerdiebe erwischt

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) entwendeten drei Personen im Alter von 13, 14 und 18 Jahren einen Roller in der Proviantbachstraße.

Gegen 21.30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin die drei, als sie sich an einem Roller zu schaffen machten. Anschließend fuhren sie mit dem Roller davon und die Frau verständigte die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung stoppten Polizeibeamte einen der drei im Nahbereich. Den Roller fanden die Beamten in einem Innenhof. Auch die beiden weiteren Tatverdächtigen identifizierten die Beamten im Nachgang. Die Polizei stellte den Roller sicher und verständigte die Eltern.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Diebstahls gegen die drei.

1652 – Diebstahl aus Auto

Göggingen – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Geldbeutel aus einem Auto in der Gögginger Straße.

In der Zeit von 07.15 Uhr bis 15.00 Uhr beschädigten der oder die bislang unbekannten zunächst eine Autoscheibe und entwendeten anschließend den Geldbeutel. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich und ein Sachschaden von rund 150 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) in der Zeit von 00.15 Uhr bis 07.00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Geldbeutel aus einem Auto in der Grabenstraße.

Das Beifahrerfenster war zu diesem Zeitpunkt geöffnet. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Um sich vor derartigen Diebstählen zu schützen, empfiehlt die Polizei Folgendes:

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Auch Ihr mobiles Navigationsgerät sowie die Halterung sollten Sie beim Verlassen des Wagens entfernen.

Verschließen Sie Ihr Fahrzeug und überprüfen Sie, ob es auch tatsächlich verschlossen ist. Besonders bei Keyless-Go-Fahrzeugen sind hier Vorkehrungen zu beachten.

Verschließen Sie alle Fenster.

Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. Zum Autodiebstahl könnte sonst noch ein Wohnungseinbruch hinzukommen.

Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf. Nehmen Sie bei Übernachtungen auf Urlaubs- oder Geschäftsreisen sämtliches Gepäck aus dem Kofferraum.

Melden Sie jeden Diebstahl der Polizei. Nehmen Sie nach einem Aufbruch keine Veränderungen am/im Fahrzeug vor.

Weitere Tipps rund um den Schutz Ihres Autos finden Sie in folgendem Flyer:

https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/017-FB-Sicherheit-rund-ums-Fahrzeug.pdf

1653 - Betrug

Haunstetten – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) erlangte ein bislang unbekannter Täter eine Bankkarte in der Mittelfeldstraße.

Gegen 13.30 Uhr gab sich der bislang Unbekannte zunächst als Mitarbeiter der Pflegekasse aus und verschaffte sich so Zutritt zu einer Wohnung. Als die Bewohnerin misstrauisch wurde, entfernte sich der Unbekannte.

Wenig später gab er sich bei einer weiteren Frau als Bankmitarbeiter aus und kam so in den Besitz der Bankkarte.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Seien Sie vorsichtig bei Fremden: Lassen Sie Fremde nur in die Wohnung, wenn Sie sich sicher sind, um wen und welches Anliegen es sich handelt (Firmenausweis, Ausweis oder Gewerbeschein zeigen lassen, Rückruf beim Auftraggeber/Unternehmen etc.). Im Zweifel bestellen Sie diese unbekannte Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an und rufen Sie um Hilfe bzw. Informieren den Polizeinotruf 110.

Denken Sie daran: Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie „Geldwechsler“ oder „Falschgeld-Prüfer“ ins Haus. Verständigen Sie über das Auftauchen derartiger Personen umgehend die Polizei.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und rufen Sie vor dem Einlass die entsprechende Behörde an.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter ähnlicher Unternehmen.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen.

Generell gilt: Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgendem Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

1654 - Auseinandersetzungen

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 38-Jährigen und einem 25-Jährigen in der Donauwörther Straße.

Gegen 16.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Männern. Im weiteren Verlauf kam es dann zu einer Rangelei. Hierbei holte der 38-Jährige offenbar ein Messer hervor und verletzte den 25-Jährigen damit leicht, als er das Messer vor sich hielt. Auch der 38-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Körperverletzungsdeliktes.

Innenstadt – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) gingen sechs bislang unbekannte Täter einen 21-Jährigen im Paul-Ben-Haim-Weg an.

Gegen 16.45 Uhr kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen und den Unbekannten. Anschließend griffen die Unbekannten den 21-Jährigen an und schlugen ihn. Danach flüchteten sie in nördliche Richtung. Der 21-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1655 - E-Scooter entwendet

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (19.07.2024), in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Ulmer Straße. Hierbei entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1656 – Mit Einkaufwagen angegriffen – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am Samstag (20.07.2024) griffen mehrere bislang unbekannte Jugendliche zwei 59- und 51- jährigen Männer in der Donauwörther Straße an.

Gegen 00.15 Uhr hielten sich die beiden Männer auf einem Supermarktparkplatz auf. Mehrere Jugendliche gingen die beiden hierbei an und schlugen sie. Als einer der Männer ein vorbeifahrendes Auto um Hilfe bat, flüchteten die Unbekannten. Die beiden Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährlicher Körperverletzung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

1657 – Auf Parkplatz überrollt

Oberhausen – Am vergangenen Freitag (19.07.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 59-Jährigen und einem 49-Jährigen Autofahrer in der Auerstraße.

Gegen 13.00 Uhr leerte die 59-Jährige auf einem Parkplatz einen Eimer in den Gulli. Hierzu kniete die Frau auf dem Boden. Der 49-jährige Autofahrer übersah die Frau und überrollte sie mit dem Auto. Die Frau wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 49-Jährigen.

1658 - Unfallfluchten

Universitätsviertel – In der Zeit von Montag (15.07.2024), 18.00 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 14.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen BMW in der Salomon-Idler-Straße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Innenstadt – In der Zeit von Freitag (19.07.2024), 13.00 Uhr bis Samstag (20.07.2024), 13.00 Uhr beschädigten ein bislang unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi in der Schießstättenstraße. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

1659 – Mit Schreckschusswaffe unterwegs

Antonsviertel – Am gestrigen Samstag (20.07.2024) teilten Passanten einen Mann mit Waffe in der Imhofstraße bei der Polizei mit.

Gegen 16.00 Uhr beobachteten Passanten einen 27-jährigen Mann wie er in der Imhofstraße offenbar mit einer Waffe hantierte.

Einsatzkräfte stoppten den 27-Jährigen im Rahmen einer sofortigen Fahndung wenig später im Bereich der Pferseer Straße. Da der Mann auf die Ansprache der Beamten nicht reagierte und nicht stehen bleiben wollte, setzen die Beamten Pfefferspray ein und fesselten den Mann. Hierbei leistete er erheblich Widerstand, wobei ein Beamter leicht verletzt wurde.

In der Bauchtasche des Mannes fanden die Beamten anschließend eine Schreckschusswaffe. Die Beamten stellten die Waffe sicher.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 27-Jährigen.

1660 - Wohnungsbrand

Kriegshaber – Am heutigen Sonntag (21.07.2024) kam es zum Brand einer Wohnung in der Tylerstraße. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 01.45 Uhr soll es zu einem lauten Geräusch gekommen sein, woraufhin Anwohner den Brand feststellten und den Notruf verständigten. Alle Bewohner wurden vorsorglich aus dem Gebäude gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand und verhinderte eine Ausbreitung des Brandes. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

1661 – Alkoholisiert unterwegs

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (20.07.2024) war ein 28-Jähriger alkoholisiert mit einem E-Scooter in der Wertachbrucker-Tor-Straße unterwegs.

Gegen 22.00 Uhr beobachtete eine Autofahrerin den 28-Jährigen, wie er in Schlangenlinien unterwegs war und fast einen Unfall mit einem anderen Auto verursachte. Anschließend fuhr der 28-Jährige offenbar unvermittelt vor ihr Auto. Die Autofahrerin verhinderte einen Zusammenstoß durch eine Vollbremsung und verständigte die Polizei.

Bei der Kontrolle durch die Polizei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 28-Jährigen.