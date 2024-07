Burghausen, LKR. ALTÖTTING. Am Freitagabend, 19. Juli 2024, kam es in einem Einfamilienhaus in Burghausen zu einem Brand. Durch den Brand wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird im hohen fünfstelligen Bereich geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernommen.

Am Freitagabend (19. Juli 2024), kurz nach 20.00 Uhr, wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst zu einem Brand eines Einfamilienhauses in Burghausen gerufen. Durch die Beamten der Polizeiinspektion Burghausen, welche als erstes am Einsatzort eintrafen, wurde festgestellt, dass eine Person im Garten durch Ersthelfer versorgt wurde. Wie sich herausstellte, verdankt die betagte Bewohnerin des Wohnhauses ihr Leben den mutigen Ersthelfern, die sie aus dem brennenden Wohnzimmer ihres Wohnhauses gerettet hatten, nachdem sie auf den Brand aufmerksam wurden.

Hierbei wurden auch die beiden Ersthelfer verletzt und anschließend, wie die Bewohnerin selbst mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Altötting verbracht.

Für die Löscharbeiten und die Absuche des Wohnhauses nach weiteren eventuell verletzten Personen waren die Feuerwehren Burghausen mit 7 Fahrzeugen und ca. 45 Männern und Frauen sowie die Feuerwehr Mehring mit 3 Fahrzeugen und ca. 20 Männern und Frauen vor Ort. Der Brand konnte durch die Feuerwehren sehr schnell gelöscht werden. Nach kurzer, gründlicher Absuche des Wohnhauses konnte Entwarnung gegeben werden. Es befanden sich keine weiteren Personen im Haus.

Die Versorgung der verletzten Personen wurde durch die alarmierten Rettungsdienste aus Simbach, Garching, Kräften der Schnellen-Einsatzgruppen aus Burghausen und Neuötting (SEG), sowie einem Notarzt aus Burghausen übernommen. Am Wohnhaus selbst entstand, nach derzeitigem Kenntnisstand, Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich.

Noch am Abend übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die weiteren Untersuchungen. Die Brandursache ist nun unter anderem Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können. Nach derzeitigen Erkenntnissen gibt es keinerei Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.