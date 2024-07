1119. Tötungsdelikt; eine Tatverdächtige festgenommen – Hasenbergl

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 19:50 Uhr, teilte eine 89-Jährige aus München über den Polizeinotruf mit, dass sie in ihrer Wohnung eine Bekannte nach einem Streit tödlich verletzt hätte.

Vor Ort konnte durch die Einsatzkräfte festgestellt werden, dass sich in der Wohnung der 89-Jährigen tatsächlich eine ältere leblose weibliche Person befand. Die Identität des Opfers steht aktuell noch nicht sicher fest. Sie wies Spuren von massiver stumpfer Gewalteinwirkung auf. Der Tatzeitpunkt war nach dem bisherigen Erkenntnisstand wohl in den Vortagen. Es gibt bislang keinerlei Hinweise darauf, dass eine weitere Person an dieser Tat beteiligt war.

Die 89-Jährige wurde festgenommen und wird nun im Verlauf des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Die Ermittlungen in dieser Sache wurden noch am Abend vom Kommissariat 11 übernommen.

1120. Täterermittlung nach Sexualdelikt – Taufkirchen

Bereits am Donnerstag, 06.06.2024, gegen 14:30 Uhr, kam es in Taufkirchen zu einem Sexualdelikt durch einen zunächst unbekannten Täter. Dieser sprach eine 80-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München unvermittelt an, versuchte sie zu küssen und oberhalb der Kleidung unsittlich zu berühren. Die 80-Jährige flüchtete. In diesem Zusammenhang gelang es, ein Foto von dem Unbekannten zu fertigen.

Am Mittwoch, 17.07.2024, gegen 16:15 Uhr, erkannten Zivilbeamte des Polizeipräsidiums München den unbekannten Täter in Taufkirchen aufgrund des nach der Tat gefertigten Fotos. Als der Mann einer Kontrolle unterzogen werden sollte, versuchte er zu flüchten. Bei der Festhaltung verletzen sich die Beamten leicht.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 71-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis München.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 15 (Sexualdelikte) geführt.

1121. Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und Pkw; eine Person verletzt – Großhadern

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 13:25 Uhr, fuhr eine 57-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Pkw VW auf der Fürstenrieder Straße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Waldfriedhofstraße musste sie verkehrsbedingt aufgrund eines sich nähernden Rettungswagens mit Sondersignalen anhalten.

Zur selben Zeit fuhr eine 17-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Leichtkraftrad KTM hinter der 57-Jährigen. Die 17-Jährige kollidierte mit dem Heck des Pkw und wurde schwer verletzt. Sie musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1122. Verkehrsunfall zwischen Kraftrad und Pkw; eine Person verletzt – Thalkirchen

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 12:20 Uhr, fuhr ein 23-Jähriger mit niederländischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, mit einem Pkw VW auf der Schäftlarnstraße stadteinwärts und beabsichtigte, an der Kreuzung zur Tierparkstraße nach links abzubiegen. Eine 20-Jährige, ebenfalls mit niederländischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, saß mit ihm als Beifahrerin im Fahrzeug.

Zur selben Zeit fuhr ein 63-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad Ducati auf der Schäftlarnstraße stadtauswärts und beabsichtigte an der Kreuzung geradeaus weiterzufahren.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 63-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 20-jährige Beifahrerin im Golf VW wurde leicht verletzt und wurde vor Ort durch einen Rettungsdienst behandelt. Der 23-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Während der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich für rund drei Stunden komplett gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem

Unfallkommando

Tegernseer Landstr. 210, 81549 München

Tel.: (089) 6216-3322

in Verbindung zu setzen.

1123. Diebstahl aus Kfz; zwei Personen festgenommen – Obergiesing

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 15:20 Uhr, befand sich eine 41-jährige Paketzustellerin mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit ihrem Fahrzeug in der Wallbergstraße.

Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie, wie zwei Personen, die aus dem Fahrzeuginneren ihren Rucksack, in dem sich ein Geldbeutel befand, entwendeten. Sie nahm die Verfolgung der beiden Tatverdächtigen auf. Diese konnten durch sie und einen weiteren Zeugen festgehalten werden bis Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-Jährigen mit österreichischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland, sowie eine 16-Jährige mit Wohnsitz in München. Sie wurden auf eine nahegelegene Polizeiinspektion gebracht und nach erfolgter Anzeigenaufnahme von der Dienststelle aus wieder entlassen.

Das Kommissariat 54 (Kfz-Delikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1124. Wohnungsbrand; eine Person verletzt – Forstenried

Am Donnerstag, 18.07.2024, gegen 16:40 Uhr, wurden der Polizei und der Feuerwehr mitgeteilt, dass es in einem Mehrfamilienhaus in Forstenried brennen soll. Die Feuerwehr öffnete die Tür zur betroffenen Wohnung, in der sich ein 60-Jähriger mit Wohnsitz in München befand und löschte das Feuer.

Der 60-jährige Bewohner wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 13 (Branddelikte) übernommen.

1125. Tag der offenen Tür bei der Polizeiinspektion 21 – Au

Nach mehreren Jahren Pause veranstaltete die Polizeiinspektion 21 (Au) am Mittwoch, 17.07.2024, wieder einen Tag der offenen Tür.

Bei idealen Wetterbedingungen fanden weit über tausend Besucherinnen und Besucher den Weg in das Revier in die Au, um dort viele interessante Einblicke in den Polizeiberuf zu erhalten.

Das Angebot für Jung und Alt umfasste unter anderem eine historische und hochmoderne Polizeifahrzeugschau sowie Führungen durch das denkmalgeschützte Dienstgebäude, bei denen ein Blick in die Haftzellen und natürlich auch in das Büro des Dienststellenleiters nicht fehlen durfte. Es bestand die Möglichkeit, verschiedene polizeiliche Ausrüstungsgegenstände aus der Nähe zu besichtigen und natürlich auch anzufassen.

Ferner konnten sich die Gäste an verschiedenen Stationen über aktuelle Präventionsthemen sowie den anspruchsvollen Polizeiberuf ausgiebig informieren. Ein großer Dank gilt hierbei den beiden Polizeivereinen „Münchner Blaulicht e. V.“ – Polizeiverein für Prävention und Bürgerbegegnungen sowie „Polizisten helfen“ -Polizeifreunde München e. V. für die tolle Unterstützung vor Ort.

Für die „kleinen Gäste“ war ebenfalls bestens gesorgt. Neben Kinderschminken, einer Hüpfburg und einem Polizei-Bobby-Car-Parkour konnten auch die Streifenwägen von innen besichtigt und ein Polizeimotorrad bestiegen werden. Als absoluter Höhepunkt erwies sich ein zum Simulator umgebauter Hubschrauber, in dem die Besucherinnen und Besucher virtuell abheben konnten.

Das Programm wurde durch stimmungsvolle musikalische Einlagen des Polizeimusik-Ensembles "Münchner Schandiblech" und ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken abgerundet.

Der Dienststellenleiter Polizeidirektor Dominic Fischer und sein Stellvertreter Polizeioberrat Uwe Dörnhöfer zeigten sich hochzufrieden: „Der enorme Andrang, das gezeigte Interesse sowie die vielen Gespräche bestätigen unsere Verbundenheit zur heimischen Bevölkerung, was uns als moderne und bürgernahe Polizei sehr am Herzen liegt!“