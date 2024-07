Autoscheiben eingeschlagen - Innenräume durchwühlt - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Von Mittwoch auf Donnerstag hat ein Unbekannter sich an gleich mehreren Fahrzeugen zu schaffen gemacht, deren Scheiben eingeschlagen und nach Diebesgut gesucht. Die Polizei Aschaffenburg hofft bei der Tataufklärung auch auf Zeugenhinweise.

Insgesamt an sechs Fahrzeugen verschiedenster Marken wurde zwischen Mittwoch, 12:00 Uhr, und Donnerstag, 06:20 Uhr, die Seitenscheiben eingeschlagen. Teilweise hat der noch unbekannte Täter auch geringe Mengen Bargeld aus den Pkw entwendet und in einem Fall auch eine auffallend rote Regenjacke.

Die angegangenen Fahrzeuge standen in der Badroffstraße, der Junckerstraße, der Lamprechtstraße sowie am Brentanoplatz.

Vandalismus an Baustelle - möglicher Zusammenhang

Die Beamten der Polizeiinspektion Aschaffenburg haben unmittelbar nach Bekanntwerden der Fälle die Ermittlungen aufgenommen. Im Zuge dessen wurde auch ein Fall von Vandalismus an einer Baustelle in der Kleinen Metzgergasse festgestellt, der sich in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen zugetragen haben muss. Hier wurden Türen an einem Rohbau mutwillig beschädigt. Entwendet wurde nichts. Vor dem betroffenen Anwesen fanden die Beamten auf der Straße Gegenstände, die möglicherweise aus einem der angegangenen Fahrzeuge stammen. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Mögliche Zeugen, die dazu passende oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. Am Donnerstag wurde zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr ein beiges Pedelec der Marke "BESV" am Stadtbad gestohlen. Das Rad war dort angekettet.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Donnerstag hat ein Unbekannter ein E-Bike der Marke Cube von einem Fahrradständer in der Herstallstraße / Friedrichstraße gestohlen. Der Diebstahl muss sich zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr zugetragen haben.

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Mittwoch ist es gegen 14:15 Uhr zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen einem Volvo und einem noch unbekannten schwarzen BMW der X-Reihe gekommen. Beide Fahrzeuge sind vom Stadtring abgefahren und beim nebeneinander Rechtsabbiegen aneinander gefahren. Der BMW ist ohne anzuhalten weitergefahren.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL, LKR ASCHAFFENBURG. Am Donnerstag wurde ein schwarzer Audi A6 bei einer Unfallflucht am linken Außenspiegel beschädigt. Das Auto stand zwischen 08:20 Uhr und 14:45 Uhr am Westring.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

COLLENBERG, OT KIRSCHFURT, LKR. MILTENBERG. Am Mittwoch wurden aus einem Ford Transit ein Geldbeutel entwendet. Der Transporter stand im Högeleinring. Den bisherigen Ermittlungen nach muss sich der Diebstahl zwischen 08:30 Uhr und 08:45 Uhr zugetragen haben. Zuvor hatte sich eine Gruppe Jugendlicher im Bereich des Fahrzeugs aufgehalten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0