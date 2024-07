DURACH. Unbekannte brechen in Tankstelle ein und entwenden Zigaretten und E-Zigaretten. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 18.07.2024, gegen 03:30 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Tankstelle in der Füssener Straße mit einer großen Eisenstange eine Glasscheibe ein. Anschließend schlüpfte mindestens eine Person durch das entstandene Loch und entwendete im Kassenbereich Zigaretten und E-Zigaretten. Der entstandene Lärm weckte mehrere Anwohner, die an die Fenster traten, um nach dem Rechten zu sehen. Daraufhin brachen die Täter die Tat sofort ab und flüchteten in Richtung Feneberg über die Straße.

Der entstandene Sachschaden lag mit rund 1.500 Euro deutlich über dem Entwendungsschaden. Das verwendete Aufbruchswerkzeug (eine etwa 120 cm lange Eisenstange) könnte aus dem Umfeld der Tankstelle stammen und von den Tätern dort entwendet worden sein.

Wem fehlt seit dieser Woche, möglicherweise erst seit dem 17.07.2024 oder 18.07.2024, eine derartige Eisenstange (siehe Foto)? Wer kann weitere Hinweise zur Tat geben?

Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 0831/9909-0. (KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).