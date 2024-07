1635 – Erneute Schockanrufwelle – Polizei gibt Tipps

Augsburg – Am gestrigen Donnerstag (18.07.2024) kam es im Stadtgebiet Augsburg zu mehreren sogenannten Schockanrufen. Bei diesen bringen Täter meist Seniorinnen und Senioren durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Eine 55-jährige Frau bekam von einem unbekannten Täter einen Anruf. In dem Telefonat gab sich eine weinerliche Stimme als ihr Sohn aus. Im weiteren Verlauf wurde das Telefonat an eine falsche Polizeibeamtin übergeben. Sie behauptete, dass ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die falsche Polizeibeamtin forderte eine Kaution in Höhe von 45.000 Euro, ansonsten müsste ihr Sohn ins Gefängnis. Die 55-Jährige realisierte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizei.

Die Polizei ermitteln nun wegen versuchten Betrugs.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Betroffenen und vor allem Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird sie niemals um Geldbeträge bitte.

Übergeben Sie nie Geld an unbekannte Personen.

Überprüfen Sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihre Wohnung.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110.

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/enkeltrick/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo

1636 – Kennzeichen besprüht

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (18.07.2024), zwischen 03.00 Uhr und 13.00 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter das hintere Kennzeichen eines geparkten Audi A6 mit schwarzer Farbe in der Koboldstraße.

Der Sachschaden liegt im zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1637 – Roller beschädigt – Tatverdächtiger nach Fahndung gestellt

Pfersee – Am gestrigen Donnerstag (18.07.2024) beschädigte ein 38-jähriger Mann in der Leitershofer Straße drei E-Roller auf Höhe des Sheridan Parks. Polizeibeamte stellten den 38-Jährigen.

Gegen 00.00 Uhr beobachtete ein aufmerksamer Zeuge, wie der 38-Jährige drei E-Roller beschädigte und anschließend mit einem Fahrrad flüchtete. Der Zeuge alarmierte die Polizei. Polizeibeamte stellten den 38-Jährigen im Rahmen der Fahndung. Der Tatverdächte verursachte insgesamt einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Bereichs.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 38-Jährigen.

1638 – Pedelec entwendet

Kriegshaber – Im Zeitraum von Samstag (13.07.2024), 18.00 Uhr bis Donnerstag (18.07.2024), 09.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter ein blau-schwarzes Pedelec der Marke Cannondale aus dem Annegert-Fuchshuber-Weg.

Das Pedelec stand im Fahrradkeller eines Wohngebäudes. Es entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 zu melden.

1639 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Oberhausen – Im Zeitraum von Dienstag (16.07.2024), 20.00 Uhr bis Mittwoch (17.07.2024), 07.00 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter die Außenseite eines Schulgebäudes in der Pestalozzistraße.

Es entstand ein Sachschaden in mittlerer dreistelliger Höhe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

1640 - Diebstahl von Baumaschinen

Lechhausen - In der Zeit von Mittwoch (17.07.2024), 18.30 Uhr bis Donnerstag (18.07.2024), 06.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Baustellengelände in der Bürgermeister-Wegele-Straße eine Baumaschine.

Die Baumaschine hat einen niedrigen vierstelligen Wert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1641 - Unfallfluchten

Hochzoll - Im Zeitraum von Mittwoch (17.07.2024) 16.00 Uhr bis 23.30 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter die Stoßstange eines geparkten BMW in der Hochzoller Straße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Lechhausen - Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 15.45 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter in der Neuburger Straße einen geparkten schwarzen BMW in der Neuburger Straße.

Anschließend flüchtete er, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro eingeschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

1642 - Kennzeichen entwendet

Innenstadt - Im Zeitraum von Mittwoch (17.07.2024), 20.00 Uhr bis Donnerstag (18.07.2024), 10.10 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen an einem geparkten Toyota in der Bergmühlstraße.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1643 - Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

Haunstetten - Am Donnerstag (18.07.2024) fuhr ein 52-jähriger Autofahrer unter Alkoholeinfluss in der Donauwörther Straße.

Gegen 21.00 Uhr kontrollierte die Polizei den 52-Jährigen. Bei der Kontrolle fiel den Beamten auf, dass der Mann offenbar betrunken ist. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der Mann musste daraufhin eine Blutprobe abgegeben.

Die Polizei unterband die Weiterfahrt und stellte den Fahrzeugschlüssel sowie den Führerschein des 52-Jährigen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 52-Jährigen.

1644 - Sachbeschädigung durch Brandlegung

Innenstadt - Am Freitag (19.07.2024) setzte ein bislang unbekannter Täter ein Fahrzeug in der Simpertstraße in Brand, welches ohne Kennzeichen dort stand.

Im Zeitraum von 00.40 Uhr bis 01.40 Uhr entzündete der unbekannte Täter das Schrottfahrzeug auf bisher nicht bekannte Weise. Es entstand dabei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei und die Berufsfeuerwehr löschten das Auto. Nachdem die Rettungskräfte abgerückt waren, stand das Auto eine Stunde später wieder in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Fahrzeug erneut. Ob hier eine erneute Brandlegung ursächlich war ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

1645 - Mehrere E-Scooterfahrer unter Alkohol- und Cannabiseinfluss

Innenstadt - In der Zeit von Donnerstag (18.07.2024), 05.35 Uhr bis Freitag (19.07.2024), 04.30 Uhr wurden in der Innenstadt mehrere E-Scooterfahrer unter Alkohol- oder Cannabiseinfluss kontrolliert.

Am Donnerstag (18.07.2024) gegen 05.30 Uhr kontrollierte die Polizei einen 35-Jährigen auf einem E-Scooter in der Sebastianstraße. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der 35-Jährige offenbar Alkohol konsumiert hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf einer Polizeiinspektion bestätigte den ersten Wert.

Die Polizei kontrollierte weiter einen 29-jährigen Mann in der Stadtbachstraße, einen 23-jährigen Mann in der Hermanstraße, einen 22-jährigen Mann am Leonhardsberg und einen 24-jährigen Mann am Schmiedberg. Die Polizeibeamten stellten fest, dass die kontrollierten Männer offenbar unter Drogeneinfluss standen. Ein Drogentest verlief positiv auf THC, woraufhin alle eine Blutprobe abgeben mussten.

Die Beamten unterbanden in allen Fällen die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt in allen Fällen wegen Verstößen gegen das Straßenverkehrsgesetz.

1646 - Ladendiebstahl

Innenstadt - Am Donnerstag (18.07.2024) entwendete ein 41-Jähriger mehrere Waren aus einem Bekleidungsgeschäft in der Bürgermeister-Fischer-Straße.

Gegen 12.40 Uhr verließ der 41-Jährige den Kassenbereich mit mehreren, unbezahlten Waren und wurde dabei von einem Mitarbeiter beobachtet. Der Mitarbeiter hielt den 41-jährigen Mann auf und verständigte die Polizei.

Die Polizei durchsuchte den 41-Jährigen und stellte das Diebesgut, sowie einen Gegenstand zum Öffnen der Diebstahlsicherungen sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen den 41-Jährigen.