WÜRZBURG, INNENSTADT. Eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen, bei der ein 29-Jähriger schwere Gesichtsverletzungen davontrug, ereignete sich am Sonntagmorgen in der Würzburger Innenstadt. Die Polizei konnte zwei Haupttäter unmittelbar nach Tat festnehmen und führte sie dem Ermittlungsrichter vor. Gegen beide ist Untersuchungshaft angeordnet worden.

Mitteilung über körperliche Auseinandersetzung in Fußgängerzone

Gegen 04:50 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über eine körperliche Auseinandersetzung in der Theaterstraße ein. Dem aktuellen Sachstand nach gingen zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren aus bislang ungeklärten Gründen einen 29-Jährigen und dessen 24-jährigen Begleiter zunächst verbal an. Im weiteren Verlauf wurde der 29-Jährige unvermittelt mit einem Faustschlag zu Boden gebracht. Anschließend traktierten die Angreifer den Mann mit Fußtritten gegen den Kopf. Durch die massive Gewalteinwirkung trug das Opfer schwere Gesichtsverletzungen davon. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Festnahme der flüchtigen Täter – Erlass von Haftbefehlen

Mit Unterstützung unbeteiligter Zeugen führten unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen der Polizei zur schnellen Festnahme der Tatverdächtigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurden die zwei Männer dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehl gegen beide wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags. Anschließend kamen die Männer in Justizvollzugsanstalten.

Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei – Zeugen gesucht

Bereits vor Tat fielen die zwei Männer durch ihr aggressives Verhalten in der Fußgängerzone auf. Sie warfen Stühle herum und traten gegen ein Fahrrad. Diesbezüglich wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt. Der Eigentümer des Fahrrades ist bislang unbekannt.

Da sich einer der Festgenommenen zudem gegen die polizeilichen Maßnahmen zur Wehr setzte, wurde gegen ihn ein weiteres Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Kriminalpolizei Würzburg hofft zudem auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer konnte die Auseinandersetzung beobachten und kann sachdienliche Hinweise geben?

Wer wurde bereits im Vorfeld zu der Tat auf die beiden Männer aufmerksam und kann Angaben zu deren Verhalten machen?

Wer kann Hinweise zum Eigentümer des beschädigten Fahrrades geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.