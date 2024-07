CHAM. Unbekannte brachten in der Nacht von 15. Juli auf 16. Juli Gegenstände in einer Garage zum Brennen. Die Garage des Mehrfamilienhauses wurde stark verrußt und es entstand Sachschaden. Sieben Personen wurden leicht verletzt. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen.

Anwohner bemerkten in der Nacht von Montag, den 15. Juli, auf Dienstag, den 16. Juli, gegen Mitternacht Flammen in einer Garage eines Mehrparteienhauses. Der Brand in dem Gebäude, welches als Asylunterkunft genutzt wird, konnte schnell gelöscht werden, sodass kein baugefährdender Schaden entstand. Sieben Personen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und vor Ort ambulant behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg von einem vorsätzlichem Handeln aus, sodass Zeugen gesucht werden. Insbesondere werden Hinweise zu einer Personengruppe und zu zwei Fahrzeugen gesucht, die sich in etwa zwischen 22:00 Uhr und 23:00 Uhr vor Ort aufgehalten haben sollen. Hinweise darauf, dass die Tat politisch motiviert war, liegen derzeit nicht vor.

Die Personengruppe, die als Zeugen in Betracht kommen und die beiden Fahrzeuge können wie folgt beschrieben werden:

Die Personengruppe wird mit ca. 8 bis 10 Personen beschrieben

Die Personen sollen mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben, eine Person habe eine dunklere Hautfarbe gehabt

Zwei der Personen waren weiblich. Sie hatten eine Tragetasche bei sich

Die beiden Fahrzeuge sollen eine helle Farbe gehabt haben

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.