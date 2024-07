BAD WINDSHEIM. (759) Am Mittwochvormittag (17.07.2024) ereignete sich auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Weigenheim (Lkrs. Neustadt an der Aisch/Bad Windsheim) ein schwerer Unfall. Bei der Installation eines Motors stürzte ein 70-jähriger Mann mehrere Meter in die Tiefe und erlitt hierbei tödliche Verletzungen.



Gegen 11:00 Uhr wollte der 70-Jährige im Weigenheimer Gemeindeteil Geckenheim den Motor eines landwirtschaftlichen Geräts im Dachstuhl einer Scheune wechseln. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er den Halt und stürzte etwa acht Meter in die Tiefe. Durch die Wucht des Aufpralls erlitt er schwere Kopfverletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb er noch am Unfallort.

Beamte der Polizeiinspektion Bad Windsheim nahmen das Geschehen vor Ort auf. Inzwischen hat das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Ansbach die weiteren Ermittlungen zur genauen Klärung des Unfallhergangs übernommen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl