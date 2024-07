BAD KISSINGEN. Ein Unbekannter hat sich am Montagmorgen Zugang zu einem Haus verschafft und hierbei Wertgegenstände erbeutet. Der Täter wurde von Bewohnern des Hauses auf frischer Tat angetroffen, konnte jedoch mit seiner Beute flüchten. Die Kripo Schweinfurt hofft auf Zeugenhinweise.

Am Montag kam es gegen 09:30 Uhr zu einem Einbruch in der Balthasar-Schmitt-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter über eine geöffnete Terrassentür in das Erdgeschoss eines Einfamilienhauses und durchsuchte dort die Räumlichkeiten nach Wertsachen. Als Bewohner den Einbrecher in der Wohnung feststellten, flüchtete dieser sofort aus dem Anwesen. Der Täter hat Goldschmuck im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Circa 160 cm groß

Schlanke Statur

Jugendliches Aussehen

Trug lange, dunkle Kleidung

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer kann Hinweise zu einem möglichen Tatverdächtigen geben?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat Beobachtungen hinsichtlich verdächtiger Personen in der Balthasar-Schmitt-Straße gemacht?

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1731 zu wenden.