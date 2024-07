KÖTZ / PFAFFENHOFEN A.D.ROTH / NEU-ULM. Die Fortsetzung der Serie von Automatenaufbrüchen. Der Polizei Günzburg gelang am frühen Sonntagmorgen die Festnahme von drei Bandenmitgliedern. Die drei Männer befinden sich jetzt in Untersuchungshaft.

Drei Männer im Alter von 40 bis 44 Jahren hebelten am Sonntag, den 14.07.24, gegen 03:30 Uhr, in Kötz einen Warenautomaten auf. Dieser war alarmgesichert, sodass umgehend eine Polizeistreife an den Einsatzort fuhr. Als die Beamten vor Ort eintrafen, fuhren die drei Täter mit ihrem Tatfahrzeug davon und versuchten zu flüchten. Jedoch brachte die Polizeistreife den Fahrer nach nur wenigen hundert Metern auf einem Feldweg dazu anzuhalten. Es folgte die Festnahme der drei Fahrzeuginsassen. Im Fahrzeug fanden die Polizeikräfte mehrere Tatmittel, darunter auch Hebelwerkzeuge und Sturmhauben. Wie die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten aus Günzburg schnell herausfanden, hatten bereits wenige Tage zuvor, am 09.07.24, Polizeikräfte einer anderen Dienststelle einen der Festgenommenen auf frischer Tat ertappt und ebenso festgenommen. Er hatte zusammen mit weiteren Bandenmitgliedern mehrere Münzbehälter von Wasch- und Staubsaugerautomaten aufgebrochen.

In der Sonntagnacht fanden die Polizeikräfte durch die Ermittlungen kurze Zeit nach der Festnahme außerdem heraus, dass die Täterbande vor ihrer Festnahme mutmaßlich bereits Automaten eines Waschparks in Neu-Ulm und die Münzbehälter von Wasch- und Saugautomaten einer Tankstelle in Pfaffenhofen an der Roth aufgebrochen hatte. Möglicherweise ergibt sich auch ein Zusammenhang zu einer in Baden-Württemberg verübten Tat in der Nacht von Samstag auf Sonntag.

Am gestrigen Montag führte die Polizei die drei festgenommenen Täter auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Memmingen vor. Dieser erließ gegen die drei Männer Haftbefehle wegen Wiederholungs- und Fluchtgefahr. Die Tatverdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei Illertissen führt die zentralen Ermittlungen hinsichtlich eines Verbrechens des schweren Bandendiebstahls. Über die Höhe der angerichteten Schäden und den Wert der Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. (PI Illertissen)

Bezugsmeldung vom 15.07.24:

Täterermittlung im Zusammenhang mit einer Diebstahlserie

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).