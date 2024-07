LKR. NEU-ULM, GÜNZBURG, AUGSBURG. Beginnend bereits im Frühjahr 2024 und verstärkt in den Monaten Juni und Juli 2024 ereignete sich eine Vielzahl von Automatenaufbrüchen in Waschparks. Die Diebstahlsserie zog sich von der Stadt Neu-Ulm, über die Landkreise Neu-Ulm und Günzburg bis hin zum Landkreis Augsburg. Nun gelang es der Polizei die Tatserie und zwei weitere Taten aufzuklären.

Die Täter gingen jeweils gezielt Waschparks an und brachen dort Münzeinwurfbehälter von Waschanlagen und Staubsaugerautomaten auf. In einzelnen Fällen öffneten sie gewaltsam Türen zu Versorgungsgebäuden und entwendeten daraus Bargeld, Wertkarten und Wertgegenstände. Die bekannt gewordenen Taten summierten sich auf zwischenzeitlich 20 Fälle in Bayern.

Die Ermittler sicherten an mehreren Tatorten Spuren, woraus sich die ersten Ermittlungsansätze ergaben. Insbesondere die Ermittlungserkenntnisse aus einer Tat in Baden-Württemberg erbrachte einen Hinweis auf das Fahrzeug der Täter. Als sich der Verdacht auf eine Tätergruppe bereits verdichtet hatte, erhielt die Polizeiinspektion Gersthofen am frühen Morgen des 09.07.2024 den Hinweis eines Augenzeugen, welcher mehrere maskierte Täter an einem Waschpark in Gersthofen beobachtete, als diese mit einem Werkzeug ein Schloss aufbrechen wollten. Einsatzkräfte der Polizei stellten wenig später das Tatfahrzeug samt Tatwerkzeug und einem tatverdächtigen Mann an der Tatörtlichkeit fest. Die Beamten nahmen den Mann anschließend fest. In Tatortnähe fand die Polizei weitere Beweismittel. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige bis auf Weiteres wieder entlassen.

Unter der Federführung der Polizeiinspektion Illertissen vollzog die Polizei am 09.07.2024 unter Beteiligung des Polizeireviers Laupheim, der Polizeiinspektion Neu-Ulm und der Polizeistation Senden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse bei tatverdächtigen Personen. Bei den fünf Personen handelte es sich um Männer im Alter zwischen 31 und 53 Jahren. Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen stellten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicher.

Gestohlenes E-Bike aufgefunden

Darüber hinaus fanden die Ermittler in einem Durchsuchungsobjekt in Illertissen ein hochwertiges E-Bike mit einem mittleren vierstelligen Wert auf und stellten dieses sicher. Im Nachgang konnten die Beamten das E-Bike einem Diebstahlsdelikt vom 25.06.2024 in Illertissen zuordnen.

Täterermittlung nach Diebstahl aus Wohnung

Zudem gelang es der Polizei im Zuge der Täterermittlung, ein bisher gegen Unbekannt laufendes Ermittlungsverfahren aufzuklären. Ende März 2024 verschaffte sich ein 39-jähriger Tatverdächtiger unter einer Legende Zutritt zu einer Wohnung. Der Mann gab vor, ein Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens zu sein und in der Wohnung eine Überprüfung durchführen zu müssen. In gutgläubiger Absicht gestattete ihm eine 70-jährige Geschädigte den Zutritt in ihre Wohnung. In einem für ihn günstigen Augenblick entwendete der Täter ihre EC-Karte und flüchtete aus der Wohnung. Anschließend tätigte er mehrere Einkäufe mit der EC-Karte.

Nach Entscheidung der sachleitenden Staatsanwaltschaft Memmingen wurden die Tatverdächtigen nach Abschluss der polizeilichen Durchsuchungsmaßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Bandendiebstahls.

Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse prüft die Polizei derzeit einen Tatzusammenhang mit einer gleichgelagerten Tatserie in Baden-Württemberg. (PI Illertissen)

