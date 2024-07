AMBERG. Über das Wochenende vom 13. Juli bis 15. Juli gingen bislang unbekannte Täter den Tresor einer Bäckereifiliale an. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat die Ermittlungen übernommen und betrachtet den Fall als Teil einer Serie von angegangen Bäckereifilialen.

Am Morgen des 15. Juli stellte eine Mitarbeiterin einer Bäckereifiliale in der Neumühler Straße 7 in Amberg einen Einbruch fest. Der Tresor der Filiale wurde über das Wochenende entwendet, sodass ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Eurobereich entstand. Die Sicherungseinrichtungen wurden für die Tat durch die Täter manipuliert, sodass der Schaden erst am Montagmorgen auffiel. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg hat nun die Ermittlungen übernommen und betrachtet den Fall als Teil einer Serie von angegangen Bäckereifilialen. Zur Aufklärung wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Fall geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter der 09621/8900 zu melden.