SANKT ENGLMAR, LKR. STRAUBING-BOGEN. Bei einem Verkehrsunfall zwischen Neukirchen und Sankt Englmar am Sonntag, gegen 14:15 Uhr, verstarben ein 33-jähriger Mann und eine 58-jährige Frau. Ein weiterer 62 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt.

Zwischen Neukirchen und Sankt Englmar kam es zum Zusammenstoß zweier Motorräder. Dabei erlitten der 33-jährige Fahrer des einen Motorrades und eine 58-jährige Frau auf deren Motorrad schwere Verletzungen und verstarben noch am Unfallort. Ebenso wurde ein 62 Jahre alter Mann ebenfalls auf dem Motorrad der verstorbenen Frau schwer verletzt und kam in ein umliegendes Krankenhaus. Beide Motorräder wurden total beschädigt. Die Staatsanwaltschaft ordnet ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs an.

