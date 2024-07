PILSTING; LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Samstag den 13.07.2024 gegen 17:00 Uhr befuhr ein 77-jähriger Fahrradfahrer die St 2114 zwischen Großköllnbach und Unterdaching. Dort kam er aufgrund ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stürtze eine 5 Meter hohe Böschung hinab. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, wo er kurz darauf an den Verletzungen verstarb.

Medienkontakt: Polizeiinspektion Landau a.d.Isar, Pressebeauftragter Herbert Pinkl, PHK, Tel.: 09951/9834-20

Veröffentlicht am 14.07.2024, 06:35 Uhr