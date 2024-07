WALDBRUNN, LKR. WÜRZBURG. Bereits in der vergangenen Woche haben sich Einbrecher Zugang zu einem Haus verschafft und Wertsachen erbeutet. Die Kripo Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen übernommen.

Dem Sachstand nach muss sich die Tat in der Zeit von Mittwoch, 03. Juli, 15:00 Uhr bis Donnerstag. Juli, 09:30 Uhr zugetragen haben. Der Tatzeitraum lässt sich bislang nicht näher eingrenzen. Die Unbekannten drangen demnach gewaltsam über ein Fenster in das Anwesen in der Röntgenstraße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertsachen und Bargeld. Hierbei wurden sie fündig und sind anschließend unerkannt mit Beute in einem fünfstelligen Betrag geflohen.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst Hinweise auf die Täter geben können, werden dringend gebeten sich an die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 zu wenden.