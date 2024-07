ROSENHEIM. Am Dienstagabend, 9. Juli 2024, kam es in Stephanskirchen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Motorradfahrer kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Der Verunfallte erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Die Polizeiinspektion Rosenheim übernahm die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.

Ein 22-jähriger Rosenheimer befuhr gegen 18.00 Uhr mit seinem Motorrad den Bahnhofsweg im Gemeindegebiet von Stephanskirchen in nördliche Fahrtrichtung entlang. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug und kam von seiner Richtungsfahrbahn nach rechts ab. Dort prallte er in der Folge mit seinem Kopf- bzw. Oberkörperbereich gegen einen sich dort befindlichen Laternenmast.

Durch den Anstoß erlitt der 22-Jährige massive Kopfverletzungen und verstarb trotz sofortig eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern sowie des Rettungsdienstes noch an der Unfallstelle.

Der Rosenheimer trug einen Schutzhelm, am Krad entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Das Motorrad wurde von der Unfallstelle von einem Abschleppdienst geborgen und anschließend abgeschleppt. Hinweise auf eine Beeinträchtigung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln lagen beim 22-Jährigen nicht vor.

Die regionale Notfallseelsorge überbrachte den Angehörigen die Todesnachricht und war anschließend für die weitere Betreuung bei der Familie anwesend.

Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigstelle Rosenheim, übernahm die Polizeiinspektion Rosenheim die Ermittlungen in dieser Sache.