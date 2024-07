1547 - Tödlicher Verkehrsunfall

Aichach / B300 / FR Schrobenhausen - Am heutigen Montag (08.07.2024), gegen 14.30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall. Eine Person wurde tödlich verletzt.

Ein 62-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B300 in Fahrtrichtung Schrobenhausen. Auf Höhe der Baustellenausleitung Unterwittelsbach verlor der 62-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in die dort befindliche Baustelle. In der Folge überschlug sich das Fahrzeug und verkeilte sich an einer dort befindlichen Brücke. Der 62-Jährige musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er kurz darauf seinen schweren Verletzungen. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft ein Gutachten an. Die Freiwilligen Feuerwehren Aichach, Kühbach und Unterwittelsbach waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Der Gesamtsachschaden wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.

1548 – Wohnwagen entwendet – Zeugen gesucht

Mertingen – Am vergangenen Sonntag (07.07.2024) verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Firma im Gewerbeparkt Ost und entwendeten mindestens einen Wohnwagen. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls. Zeugen, die Hinweise geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 zu melden.

1549 - Verkehrsunfall in Dillingen - Zeugen gesucht

Dillingen - Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montag (08.07.2024) auf der Staatsstraße 2033 zwischen Binswangen und Höchstädt. Eine 55-jährige Autofahrerin wurde schwer verletzt.

Gegen 15.50 Uhr wollte ein 60-jähriger Lastkraftwagenfahrer von einem Teerweg aus Richtung Kicklingen kommend auf Höhe Riedschreinerhof in die Staatsstraße einfahren. Er nahm der 55-jährigen BMW-Fahrerin, die auf der Staatsstraße in Richtung Höchstädt unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Laster und BMW.

Die 55-Jährige wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der 60-Jährige erlitt einen Schock und wurde ebenfalls per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtunfallschaden von rund 15.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete den Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme einspurig an der Unfallstelle vorbei. Den Unfallverursacher erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrlässiger Körperverletzung.

1550 - Geisterfahrer auf der B300

Aichach - Am Montag (08.07.2024) ging bei der Polizei gegen 09.05 Uhr die Mitteilung über einen Geisterfahrer auf der B300 ein.

Es handelte sich laut derzeitigen Erkenntnissen um einen silberfarbenen Opel Astra mit Kehlheimer Zulassung, der im Bereich Aichach West auf dem Standstreifen der falschen Fahrbahn in Richtung Dasing fuhr.

Zeugen, die durch den Geisterfahrer gefährdet wurden oder weitere Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten sich mit der PI Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-11 in Verbindung zu setzen.