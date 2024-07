Fensteraufgehebelt und Bargeld entwendet

BESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam in ein Firmengebäude ein und konnten mit einem vierstelligen Bargeldbetrag flüchten

In der Zeit von Donnerstag 17:00 Uhr bis Freitag 06:30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Straße "Am Kirschbaum" ein. Sie hebelten gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Innere.

Die Täter konnten eine Geldkassette mit einem vierstelligen Bargeldbetrag erbeuten und unerkannt flüchten.

Die Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun die Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 in Verbindung zu setzten.

Nach Hausverbot Widerstand geleistet und über Nacht in Polizeigewahrsam

GROßWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Eine Nacht in Polizeigewahrsam verbrachte ein Mann, nachdem er in einer Gaststätte Hausverbot erteilt bekommen hatte und diesem nicht nachkam.

Am Samstag gegen 22:00 Uhr kam es im Bereich der Hauptstraße vor einer dortigen Gaststätte zu einem Polizeieinsatz in dessen Verlauf ein 20-Jähriger in Gewahrsam genommen wurde. Dem Sachstand nach, versuchte der junge Mann in der Schmalzgasse einen 15-Jährigen und einen 16-Jährigen ihres Bargeldes zu berauben. Die beiden Jungen konnten sich jedoch mit ihrem Motorrädern schnell aus der Situation befreien und so ihr Geld behalten.

Der 20-Jährige ging daraufhin in eine nahegelegene Gaststätte in welcher er kurze Zeit später Hausverbot erteilt bekam. Da er diesem nicht nachkommen wollte, wurde er durch zwei Männer aus der Gaststätte begleitet. Draußen angekommen, rastete der junge Mann aus und musste am Boden fixiert werden.

Durch die hinzugerufene Polizei wurde der 20-Jährige aus dem Landkreis Miltenberg gefesselt und zur Polizeidienststelle verbracht. Hier leistete er weiterhin erheblichen Widerstand was dazu führte, dass er in Gewahrsam genommen wurde und die Nacht in einer Zelle verbringen musste.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen versuchten Raubes, Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT / LKR. MILTENBERG Um 22:15 Uhr am Freitagabend, entwendete ein Unbekannter ein Mountainbike der Marke Santa Cruz aus einer unverschlossenen Garage in der Lehmgrubenstraße.

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Freitag in ein Firmengebäude in der Dieselstraße ein. Da die Firma vor kurzem ihr Büro verlegt hatte, flohen die Täter ohne Beute und unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.