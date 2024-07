MEMMINGEN. Am Mittwoch übergab eine 83-jährige Seniorin nach einem Schockanruf Gold und Silber an einen Betrüger. Ihr entstand ein niedriger fünfstelliger Vermögensschaden.

Der Fall

Am Mittwoch, den 03.07.2024, kam es in den Nachmittagsstunden zu einem Schockanruf, bei dem die 83-jährige Geschädigte Edelmetalle an einen unbekannten Täter übergab. Die Betrüger riefen die Seniorin zunächst an und gaben vor, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Sollte die 83-Jährige die geforderte Kaution nicht ableisten können, müsse die Tochter ins Gefängnis. Im weiteren Verlauf wurde die Geschädigte durch die Täter derart unter Druck gesetzt, dass sie sich im Stadtzentrum, in der Nähe des Rathauses, mit einem Abholer traf, der das Gold und Silber im niedrigen fünfstelligen Wert entgegennahm.

Zeugen gesucht!

Sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen, sollen der Kriminalpolizei Memmingen bitte unter der Telefonnummer 08331 100-0 mitgeteilt werden.

Die Entwicklung der Betrugsmasche

Im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West gab es dieses Jahr bisher rund 250 angezeigte Fälle von Schockanrufen. Die Betrüger erbeuteten insgesamt bereits über eine Million Euro. Im Landkreis Unterallgäu und der Stadt Memmingen brachten die Täter in etwa einem halben Dutzend der Fälle ihre Opfer um insgesamt einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Wichtige Hinweise der Polizei

Die Polizei wird Sie niemals um eine Kaution für einen Angehörigen fragen.

Kontaktieren Sie den Angehörigen über die Ihnen bekannte Telefonnummer.

Legen Sie auf und wählen Sie die 110 oder die Nummer Ihrer örtlichen Polizei.

Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Bitte sprechen Sie mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn über diese Betrugsmasche!

(KPI Memmingen)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).