FORCHHEIM. Bei einem Abbiegevorgang kam es am Mittwoch gegen Mittag zu einem tödlichen Verkehrsunfall in Forchheim. Der beteiligte Motorradfahrer konnte nicht mehr gerettet werden und starb.

Als ein 72-jähriger Autofahrer gegen 11.15 Uhr mit seinem Dacia von der Hans-Sachs-Straße nach links in die Untere Kellerstraße Richtung Piasten-Brücke einbog, kam es zu einem folgenschweren Zusammenstoß. Ein 56-jähriger Motorradfahrer war zu dem Zeitpunkt auf der Kreuzung mit seiner Suzuki stadtauswärts in Richtung Kellerwald unterwegs. Die Kollision der beiden Forchheimer war nicht mehr zu verhindern. Die Verletzungen des Kradfahrers waren so schwer, sodass er noch an der Unfallstelle starb. Auch Wiederbelebungsversuche waren zwecklos. Der beteiligte Autofahrer erlitt keine Verletzungen und kam mit dem Schrecken davon. Eine Schätzung des Gesamtsachschadens belief sich auf rund 3.000 Euro.

Zur Unterstützung bei den Ermittlungen der Polizeiinspektion Forchheim bestellte die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen an die Unfallstelle. Neben dem Rettungsdienst sowie rund 20 Kräften der örtlichen Feuerwehr kam auch ein Notfallseelsorger an den Einsatzort. Für die Dauer von Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten blieb die Untere Kellerstraße bis zirka 14 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde entsprechend umgeleitet.