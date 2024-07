1018. Bilanz zum heutigen Fußballspiel der EURO 2024 in München

Am Abend des 02.07.2024 fand in München das Spiel zwischen Rumänien und den Niederlanden in der Munich Football Arena statt.

Vor dem Spiel feierten bereits mehrere tausend Fans aus beiden Ländern in den Biergärten im Stadtgebiet sowie im Bereich des Marienplatzes und der Fußgängerzone.

Gegen 12.00 Uhr gingen ca. 7.000 niederländische Fans über die Lerchenauer Straße, Ackermannstraße und den Spiridon-Louis-Ring zur Fan Zone im Olympiapark. Diese Aktion, die gegen 13.20 Uhr beendet war, wurde von der Polizei begleitet und es mussten vorübergehend Verkehrssperrungen eingerichtet werden.

In der Fan Zone im Olympiapark befanden sich vor und während des Spiels ca. 13.000 Besucher. Die Munich Football Arena war ausverkauft.

Vor und während des Spiels kam es zu mehreren Fällen vom unerlaubten Zünden von Pyrotechnik. Entsprechende Ordnungswidrigkeiten wurden angezeigt.

Zu größeren Störungen vor, während und nach dem Spiel kam es nicht.

Die Münchner Polizei bedankt sich bei allen Fans für das sportliche und faire Verhalten.

Die Münchner Polizei war in der Spitze mit ca. 2.000 Einsatzkräften im Einsatz.