REGENSBURG. Am 29. Juni zeigte eine bislang unbekannte Frau beim Public Viewing in der Obermünsterstraße den Hitlergruß. Als diese angewiesen wurde, die Veranstaltung zu verlassen, schlug sie einer Frau, die mitunter die Polizei verständigt hatte, ins Gesicht und flüchtete. Nun ermittelt die Kriminalpolizei Regensburg und sucht Zeugen.

Eine bislang Unbekannte befand sich am Samstag um 21:00 Uhr beim Public Viewing in der Obermünsterstraße in Regensburg. Als zu Beginn des Spiels die deutsche Nationalhymne gespielt wurde, zeigte die unbekannte Frau den Hitlergruß. Fußballfans, die der Veranstaltung ebenfalls beiwohnten, beobachteten den Vorfall und verständigten einen Verantwortlichen und die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenbesatzung wurde die Frau angewiesen die Veranstaltung zu verlassen, woraufhin sie eine Frau, die die Polizei verständigt hatte, ins Gesicht schlug. Die Frau wurde dadurch leicht verletzt. Im Anschluss flüchtete sie in unbekannte Richtung.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

circa 1,65 Meter groß

braune kurze Haare

trug einen Deutschlandhut

Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben bzw. Hinweise zur bislang unbekannten Frau geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Regensburg unter der Telefonnummer 0941/506-2888 oder bei jeder anderen Polizeiinspektion melden.