ROSENHEIM. Seine bayernweit einzigartige Spartenvielfalt und drum herum ein spannendes und vielfältiges Programm zeigte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd am Samstag, 29. Juni 2024, in Rosenheim mehreren Tausend Besuchern. Polizeipräsident Manfred Hauser und sein Stellvertreter Frank Hellwig waren danach hoch zufrieden: „Das Interesse war riesig. Dass so viele Bürgerinnen und Bürger unserer Einladung zum Tag der offenen Tür gefolgt sind, beweist, dass die Menschen hier im südlichen Oberbayern ganz nah an „ihrer“ Polizei dran sind und ein außerordentlich großes Interesse an unserer Arbeit haben.“

Christoph Grabner von Radio Charivari Rosenheim und Polizeihauptkommissarin Carolin Englert führten die Besucher sechs Stunden lang auf informative und unterhaltsame Art und Weise als Moderatoren auf der Bühne durch das Programm und präsentierten zahlreiche Highlights:

Historische und hochmoderne Einsatzfahrzeuge, einen Hubschraubersimulator und eine Drohne, Polizeipferde und Diensthunde, einen Tatort und die Arbeit der Kripo, das polizeiliche Einsatztraining, eine Kletterwand der Alpinen Einsatzgruppe, den Zugriff durch das SEK, „schwedische Gardinen“ einmal von innen und vieles mehr wurde den Besuchern am Samstag auf dem Areal der Polizeidienststellen zwischen Kaiserstraße und Ellmaierstraße geboten.

Am Ende einer Führung durch die Einsatzzentrale, dem „Herzstück“ des Polizeipräsidiums, konnten Interessierte auch noch einen Blick in die Büros des Polizeipräsidenten und des Vizepräsidenten werfen. Dass Vorbeugen besser ist, als Nachsorge, erfuhr man bei Gesprächen mit Experten der Polizei. Zu Themen wie dem Schutz vor Wohnungseinbruch, Zivilcourage, Drogenmissbrauch oder Internetkriminalität – immer stand ein Fachberater der Kripo mit Rat und Tat zur Seite. Abkühlung fanden die Besucher bei strahlendem Sonnenschein und über 30 Grad im schattigen Brotzeiteck. Am Nachmittag wurden dann an der Lostrommel für Kinder noch Fahrten mit dem Polizeiboot auf dem Chiemsee und Besuche bei der Reitergruppe des Polizeipräsidiums verlost.

Als die letzten Besucher den Heimweg angetreten hatten, zog Polizeipräsident Manfred Hauser sehr zufrieden Bilanz: „Der enorme Andrang heute und die vielen Gespräche zeigen mir, dass die Menschen aus der Region nicht nur ein hohes Interesse an unserer Arbeit haben, sondern uns bei unserer Aufgabe unterstützen und hinter uns stehen. Vor allem diese Verbundenheit mit den Bürgerinnen und Bürgern trägt maßgeblich zur hohen Motivation und dem Engagement bei, mit der meine Kolleginnen und Kollegen täglich dafür sorgen, dass wir in einer der sichersten Regionen Deutschlands leben dürfen. Dafür ein herzliches „Vergelt´s Gott!“".