995. Brandfall mit hohem Sachschaden – Sendling-Westpark

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 14:10 Uhr, wurde der Notruf der Feuerwehr durch mehrere Anrufe über ein brennendes Fahrzeug auf der Garmischer Straße informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei kurzfristig die Straße. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Am Fahrzeug, ein Jaguar Pkw, konnte ein Totalschaden nicht verhindert werden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

996. Brandfall; mehrere Personen verletzt – Allach

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 19:30 Uhr, wurde der Notruf der Polizei 110 telefonisch über einen Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus informiert. Sofort wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr München sowie mehrere Streifen der Münchner Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt. Die Straße wurde seitens der Polizei während des Einsatzes gesperrt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Alle Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung befanden, wurden verletzt. Sie wurden vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Schadenshöhe wird auf über Hunderttausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

997. Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Fahrrad; eine Person flüchtig; eine Person verletzt – Langwied

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 09:30 Uhr, fuhr ein 73-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad „Im Stocket“ in Richtung Lochhausener Straße und bog vorher nach rechts in die Berglwiesenstraße und wollte dieser anschließend geradeaus in Richtung Langwieder Hauptstraße folgen.

Den gleichen Fahrtweg nahm auch ein bislang unbekannter Motorradfahrer, welche den 73-jährigen Radfahrer überholte. Hierbei kam es zum Kontakt zwischen dem Motorradfahrer und dem Fahrradfahrer, woraufhin der 73-Jährige stürzte und sich schwer verletzte.

Der Motorradfahrer entfernte sich ohne anzuhalten weiter in Richtung Langwieder Hauptstraße.

Der 73-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden. Sollte am Motorrad durch das Touchieren ein Sachschaden entstanden sein, befindet sich dieser an der rechten Fahrzeugseite. Bei dem Motorrad handelt es sich um eine schwarze Harley Davidson, an der hinten zwei Flaggen angebracht waren. Eine konkretere Personen- bzw. Fahrzeugbeschreibung ist nicht vorhanden.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum unfallbeteiligten Motorrad machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

998. Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Motorrad; eine Person verletzt – Freimann

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 10:05 Uhr, fuhr ein 33-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Daimler Pkw auf der Heidemannstraße in Richtung Ingolstädter Straße. An der Kreuzung zur Lilienthalallee wollte er nach links abbiegen, um dieser weiter geradeaus zu folgen. Dementsprechend ordnete er sich im Bereich der Linksabbiegerstreifen ein, um, sobald die Ampel grün zeigte, seinen Abbiegevorgang vollenden zu können.

Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Toyota Pkw ebenfalls auf der Heidemannstraße in Richtung Ingolstädter Straße und wollte bei Grünlicht nach rechts in die Kieferngartenstraße abbiegen.

Hinter der 37-Jährigen fuhr ein 51-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Freising mit einem Triumph Motorrad, welcher den Fahrstreifen nach links wechselte, um die Toyota-Fahrerin zu überholen und der Heidemann geradeaus zu folgen.

Der 33-Jährige wechselte von der Linksabbiegerspur nach rechts, um der Heidemannstraße geradeaus zu folgen. Daraufhin kam es zu einem Zusammenstoß mit dem 51-jährigen Motorradfahrer.

Der 51-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

999. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn; eine Person verletzt – Johanneskirchen

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 19:20 Uhr, fuhr eine 69-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Opel Pkw die Cosimastraße in Richtung Englschalkinger Straße. An der Einmündung zur Meistersingerstraße wollte sie nach links abbiegen, um dieser weiter zu folgen.

Zur gleichen Zeit fuhr ein Trambahnfahrer mit der Straßenbahn ebenfalls die Cosimastraße in Richtung Englschalkinger Straße entlang. Dieser wollte geradeaus der Straße weiter folgen.

Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß zwischen der Straßenbahn und dem Pkw. Die 69-Jährige wurde schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.

Während der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1000. Badeunfall in der Isar; eine Person verstorben – Straßlach-Dingharting

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 13:35 Uhr, gingen mehrere Anrufe über den Notruf ein, dass es zu einem Unfall im Wasser kam und eine Person, ein 46-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, auf einer Kiesbank reanimiert wird.

Kurze Zeit später wurden die Reanimationsmaßnahmen vom eingeflogenen Notarzt übernommen. Diese verliefen erfolglos.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen soll der 46-Jähriger vom Schlauchboot in die Isar gefallen sein, nachdem das Boot aufgrund der starken Strömung kenterte. Die genaueren Umstände sind Gegenstand der Ermittlungen, die das Kommissariat 12 übernommen hat.

1001. Eine Person nach dem Baden vermisst – Englischer Garten

Am Samstag, 29.06.2024, gegen 14:45 Uhr, befand sich ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in Baden-Württemberg mit einer größeren Personengruppe im Bereich des Eisbaches im Englischen Garten.

Der 26-Jährige badete mit weiteren Personen aus der Gruppe in einem Bereich, indem das Baden aufgrund drohender Lebensgefahr (erkennbare Beschilderung vor Ort) nicht erlaubt ist. Nach geraumer Zeit bemerkte die Gruppe, dass der 26-Jährige fehlt. Nachdem das selbstständige Suchen in der Umgebung erfolglos blieb, alarmierten diese die Polizei.

Bislang gibt es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort des 26-Jährigen. Seitens der Polizei wurde eine Vermisstenanzeige aufgenommen.

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1002. Brandfall; eine Person verletzt – Obersendling

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 16:00 Uhr, wurde der Notruf der Polizei 110 über einen Brand in einer Unterkunft informiert. Sofort wurden Einsatzkräfte der Münchner Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifen der Polizei zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte das Feuer in einem Aufenthaltsraum löschen. Ein 48-Jähriger Bewohner musste aufgrund einer Rauchgasintoxikation durch den Brand zur Behandlung in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden.

Die Schadenhöhe wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Brandfahnder der Münchner Kriminalpolizei (Kommissariat 13) haben die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

1003. Einbruch in gastronomischen Betrieb; zwei Tatverdächtige festgenommen – Laim

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 22:45 Uhr, bemerkte ein Mitarbeiter eines gastronomischen Betriebes zwei Gäste (einen 18 und einen 28-Jährigen mit Wohnsitz in München), welche sich während der Öffnungszeiten im Untergeschoss des Betriebes gewaltsam und unberechtigt Zutritt zum dort befindlichen Büro verschafften.

Nachdem die Beiden vor Ort zur Rede gestellt wurden, versuchte der 18-jährige Tatverdächtige noch zu flüchten, konnte jedoch von weiteren Mitarbeitern daran gehindert werden. Daraufhin wurde der Polizeinotruf 110 über diesen Einbruch informiert. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen zum Einsatzort geschickt.

Der 18- und der 28-Jährige wurden der Polizei übergeben und zur zuständigen Inspektion verbracht.

Am Tatort erfolgten Spurensicherungsmaßnahmen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide Tatverdächtige wieder entlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet, da die Tatverdächtigen von den Mitarbeitern des Betriebes überrascht wurden. Sie wurden wegen des Einbruchs angezeigt.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall führt das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte).

1004. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Pkw; Pkw überschlägt sich; eine Person verletzt – Ramersdorf

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 17:30 Uhr, fuhr ein 26-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kleintransporter MAN auf der Rosenheimer Straße in stadtauswärtige Richtung. An der Kreuzung zur Chiemgaustraße (Mittlerer Ring) ordnete sich der 26-Jährige zum Linksabbiegen ein, um im Anschluss die Chiemgaustraße in Richtung Innsbrucker Ring weiterzufahren. Verkehrsbedingt musste er mit seinem Fahrzeug noch in der Rosenheimer Straße, nach der dort befindlichen Haltlinie seiner Ampelanlage und vor dem Kreuzungsbereich halten.

Zur selben Zeit fuhr eine 55-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München mit einem Pkw Chrysler die Chiemgaustraße in Richtung Balanstraße.

Als der 26-Jährige mit dem Kleintransporter wieder anfuhr, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Pkw der 55-Jährigen.

Beim Zusammenstoß touchierte der Kleintransporter mit der Fahrzeugfront die hintere rechte Seite des Pkw, woraufhin dieser ausgehebelt wurde und sich überschlug. Bevor der Pkw neben der Fahrbahn in einem dort befindlichen Grünstreifen auf der Seite zum Liegen kam, prallte er noch gegen einen Rohrpfosten mit mehreren Verkehrszeichen. Der Rohrpfosten wurde dabei aus der Verankerung gerissen.

Alle Beteiligten konnten sich eigenständig aus ihren Fahrzeugen befreien.

Durch den Unfall wurde die 55-Jährige verletzt und musste mit einem Rettungsdienst in ein Münchner Krankenhaus verbracht werden.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1005. Verkehrsunfall; Radfahrerin schwer verletzt – Lochhausen

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 11:00 Uhr, parkte ein 68-Jähriger mit Wohnsitz in München einen Audi Pkw ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Erlbachstraße.

Zur gleichen Zeit fuhr eine 62-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Erlbachstraße und wollte an dem Pkw links vorbeifahren.

In diesem Moment öffnete der 68-Jährige die Fahrertür die 62-Jährige kam aufgrund ihres Ausweichmanövers zu Sturz. Sie zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu. Anschließend wurde sie vom Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht. Einen Fahrradhelm hatte die 62-Jährige nicht getragen.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei

Die Münchner Verkehrspolizei weist daraufhin, dass trotz fehlender Tragepflicht ein Fahrradhelm Kopfverletzungen verhindern oder zumindest minimieren kann. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1006. Verkehrsunfall mit Kraftrad; zwei Personen verletzt – Sendling

Am Freitag, 28.06.2024, gegen 10:00 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Kraftrad auf der Thalkirchner Straße stadteinwärts. Als Sozia befand sich seine Ehefrau, eine 57-Jährige, ebenfalls mit Wohnsitz in München, mit auf dem Fahrzeug.

Die beiden fuhren in den Straßentunnel, der sich in etwa auf Höhe der Hausnummer 122 befindet, ein. In der Mitte des Tunnels kam das Kraftrad dann gegen den rechten Bordstein und stürzte.

Der 57-Jährige wurde dadurch leicht verletzt, seine Ehefrau wurde schwer verletzt. Beide mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Am Kraftrad entstand ein Schaden von über Tausend Euro.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.