Einbruch in Arztpraxis - Zeugen gesucht

KAHL A. M., LKR. ASCHAFFENBURG. Nach einem Einbruch in der Nacht auf Samstag in eine Praxis hat die Alzenauer Polizei ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie hoffen insbesondere auch auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in der Karlsbader Straße in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 02:25 Uhr. Zwei bislang Unbekannte verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu der Praxis. Durch den Lärm wurde eine Anwohnerin auf das Geschehen aufmerksam und sprach die beiden Einbrecher an. Diese flüchteten daraufhin mit einem Auto in Richtung Alzenauer Straße. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf eine niedrige dreistellige Summe.

Die Alzenauer Polizei ermittelt nun und bittet Zeugen, die zur fraglichen Zeit, im Vorfeld oder auch im Nachgang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Freitagnachmittag gegen 14:30 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit ihrem Pedelec auf dem Fahrradstreifen von der Platanallee in Richtung Würzburger Straße. Hierbei wurde die Frau von einem Pkw mit Anhänger touchiert und verletzte sich leicht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

WÖRTH A. M., LKR. MILTENBERG. Am Freitag zwischen 08:00 Uhr und 11:30 Uhr wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke "Mi" entwendet. Der E-Scooter wurde auf dem Parkplatz der Mittelschule in der Landstraße versperrt abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG, OT BREITENDIEL. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 18:30 Uhr ist ein Unbekannter in das örtliche Sportheim "Am Brunnengarten" eingestiegen und hat einen Sachschaden von circa 6.000 Euro hinterlassen. Ob etwas entwendet wurde ist noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.