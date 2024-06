NEU-ULM. Am 27.06.2024, gegen 17:45 Uhr, ereignete sich auf der Staatsstraße 2023 zwischen den Neu-Ulmer Stadtteilen Burlafingen und Steinheim, auf Höhe der Abfahrt von der Bundesstraße 10 ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Neu-Ulm befuhr einer der beiden Fahrzeugführer die Bundesstraße 10 von Nersingen kommend und verlies diese an der Anschlussstelle Burlafingen. In der Folge bog der Pkw-Fahrer nach links auf die Staatsstraße 2023 ab. Bei diesem Abbiegevorgang übersah der Fahrzeugführer einen Pkw, der die Staatsstraße 2023 von Steinheim kommend in Richtung Burlafingen befuhr woraufhin es zur frontalen Kollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Bei dem Fahrzeug, welches die Staatsstraße 2023 in Richtung Burlafingen befuhr, kam es unmittelbar nach dem Zusammenstoß zu einer Rauchentwicklung, welche vor Ort durch die eingesetzten Feuerwehren abgelöscht wurde. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Verkehrsunfall jeweils schwer verletzt und erlitten neben Thoraxtraumas noch Prellungen. Bei der Fahrzeugführerin des Pkws bei welchem die Rauchentwicklung festgestellt wurde konnten zusätzlich noch Verbrennungen an den Armen festgestellt werden. Beide wurden nach der Erstversorgung vor Ort mit Rettungswagen in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt ca. 60.000,- Euro. Weiterhin waren die Pkw nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden. Bei dem Verkehrsunfall waren neben der Polizei und dem Rettungsdienst die Feuerwehren aus Neu-Ulm und Burlafingen im Einsatz. (PI Neu-Ulm)

