WÜRZBURG / ZELLERAU. Wie bereits berichtet ist es am Dienstagabend im Stadtteil Zellerau zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Noch am Abend des Brandes nahmen Beamte der Würzburger Polizei einen 38-jährigen Mann in der Nähe des Brandortes fest. Nach umfangreichen Vernehmungen, die seither durch Ermittler der Würzburger Kriminalpolizei vorgenommen wurden, erhärtete sich der Tatverdacht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führten Beamte den Mann dem Ermittlungsrichter vor, der Untersuchungshaft anordnete.

Brand in Mehrfamilienhaus – Rettung durch Feuerwehr

Wie bereits berichtet ist die Mitteilung über den Brand in der Fröhlichstraße gegen 20.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Eine fünfköpfige Familie, die sich in einer Wohnung über der in Brand geratenen Wohnung befand, rettete die Feuerwehr mit einer Drehleiter. Der Rettungsdienst versorgte acht Personen, die mit Atemwegsreizungen leicht verletzt wurden. Dem Sachstand nach war der Brand in einer Wohnung im Hochparterre ausgebrochen. Die Wohnung ist hierbei ausgebrannt.

Umfangreiche Ermittlungen – Tatverdächtiger in Haft

Zwei Personen, die am Dienstagabend in der Nähe des Brandortes durch Beamte der Würzburger Polizei angetroffen werden konnten, wurden zu weiteren Überprüfungen zur Dienststelle gebracht. Die Würzburger Kriminalpolizei übernahm noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zu dem Brandgeschehen. Die Beamten führten bis in die Nacht hinein und am Folgetag Befragungen der Anwohner sowie Vernehmungen durch. Hierbei erhärtete sich der Verdacht der Brandlegung gegen einen 38-jährigen Mann. Der zweite Mann konnte nach Abschluss der Maßnahmen entlassen und ein Tatverdacht ausgeräumt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg führten Beamte den 38-Jährigen am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vor. Dieser erließ Haftbefehl u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in mehreren Fällen sowie der schweren Brandstiftung. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen dauern indes an, die Brandermittler der Würzburger Kriminalpolizei werden hierbei auch durch das Bayerische Landeskriminalamt unterstützt. Die Ermittler richten sich auch an die Bevölkerung.