WÜRZBURG / ZELLERAU. Am Dienstagabend ist in einem Mehrfamilienhaus ein Brand ausgebrochen. Acht Personen erlitten leichte Verletzungen. Eine Wohnung brannte aus. Die Kripo Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

Die Mitteilung über den Brand in der Fröhlichstraße ist gegen 20.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Eine Vielzahl an Einsatzkräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Fünf Personen, die sich in einer Wohnung über der in Brand geratenen Wohnung befanden, mussten durch die Feuerwehr mit einer Drehleiter gerettet werden. Vor Ort versorgten die Einsatzkräfte acht Personen, die mit Atemwegsreizungen leicht verletzt wurden.

Die Würzburger Kriminalpolizei hat noch vor Ort die Ermittlungen zu dem Brandgeschehen aufgenommen. Dem Sachstand nach war der Brand in einer Wohnung im Hochparterre ausgebrochen. Die Wohnung ist hierbei ausgebrannt. Die Brandursache ist indes unklar. Weitere Erkenntnisse werden auch durch die noch ausstehende Brandortbegehung erwartet.

Zwei Personen, die in der Nähe des Brandortes durch Beamte der Würzburger Polizei angetroffen werden konnten, wurden zu weiteren Überprüfungen zur Dienststelle gebracht. Inwiefern diese Personen mit dem Brandgeschehen in Verbindung stehen ist Gegenstand, der laufenden Ermittlungen. Die Beamten der Kriminalpolizei Würzburg haben die Ermittlungen zur Brandursache wie auch zur Schadenshöhe aufgenommen.