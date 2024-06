NÖRDL. LANDKREIS OBERALLGÄU. Betrüger brachten ihr 66-jähriges Opfer um einen hohen dreistelligen Geldbetrag. Der Geschädigten war eine fünfstellige Gewinnsumme versprochen worden.

Der Fall:

Die 66-jährige Geschädigte erhielt am Freitag, den 21.06.24, einen Anruf, dass sie einen Geldgewinn gemacht hätte. Damit ihr Gewinn ausbezahlt werden könnte, müsste sie vorher Codes von Gutscheinkarten übermitteln. Die Betrüger überzeugten die Frau und sie kaufte Gutscheinkarten im hohen dreistelligen Wert und nannte den Anrufern die Codes über das Telefon. In einem weiteren Anruf verlangte der unbekannte Täter weitere Codes von Gutscheinkarten im Wert von einer vierstelligen Summe, da sich die angebliche Gewinnsumme erhöht hätte. Die 66-Jährige wandte sich daraufhin an ihren Sohn. Der Sohn deckte den Betrug auf und verhinderte weiteren Vermögensschaden. Die Polizeiinspektion Kempten ermittelt nun.

Der Trend:

Im Jahr 2023 erbeuteten die Betrüger durch die dargestellte Masche im Polizeipräsidium Schwaben Süd/West einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Es fanden insgesamt 124 erfolgreiche Fälle statt, 14 davon im Oberallgäu.

Dieses Jahr haben sich im Präsidium bisher 31 Fälle mit Beuteschaden ereignet, sechs davon im Oberallgäu. Der Beuteschaden ist dieses Jahr bisher deutlich geringer im Vergleich zum Vorjahr: die Betrüger erbeuteten eine niedrige vierstellige Geldsumme. Die Betrüger sind allerdings weiterhin mit der Masche aktiv, weswegen die Polizei die nachfolgenden Tipps für Bürgerinnen und Bürger bereithält.

Tipps der Polizei:

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen.

Erkundigen Sie sich, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf und fragen Sie nach einer Rückrufnummer.

Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre zuständige Polizeiinspektion oder den Polizeinotruf 110.

Und wichtig:

Sprechen Sie auch mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn über die Betrugsmasche!

(PI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).