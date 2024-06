WÜRZBURG/ INNENSTADT. Die Würzburger Polizei hat am Dienstagnachmittag drei angemeldete Versammlungen im Stadtgebiet betreut und war hierzu mit Unterstützungskräften der Zentralen Einsatzdienste sowie der Bereitschaftspolizei im Einsatz. An den Versammlungen nahmen in der Spitze insgesamt rund 400 Personen teil. Es kam hierbei zu lautstarken Protesten. Straftaten oder Sicherheitsstörungen waren während der Versammlungen nicht festzustellen, die Teilnehmer der Versammlungen zeigten sich kooperativ.

Drei Versammlungen am Barbarossaplatz

Am Dienstagnachmittag kamen in der Spitze rund 400 Versammlungsteilnehmer zu drei angemeldeten Versammlungen am Barbarossaplatz zusammen. Aufgerufen hierzu hatten die Vereinigung "Omas gegen Rechts", das "Aktionsbündnis gegen Rassismus und Faschismus" sowie die Partei "Alternative für Deutschland". Teils lautstarken Protest brachten die Teilnehmer der erstgenannten Versammlungen mit rund 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gegenüber der Versammlung der AfD mit rund 50 Teilnehmern zum Ausdruck.

Die Versammlungen der "Omas gegen Rechts" und des Aktionsbündnissens hatten gegen 14.00 Uhr begonnen und waren kurz nach 18.30 Uhr beendet. Die Versammlung der AfD begann gegen 18.30 Uhr und war gegen 19.30 Uhr beendet.

Auseinandersetzung nach Versammlungsende

Nach Beendigung der Versammlungen kam es im Bereich der Residenz zu einer Körperverletzung. Ein Teilnehmer der Versammlung der AfD wurde hier durch einen Schlag dem Sachstand nach leicht verletzt. Ein Tatverdächtiger wurde noch im Zuge der Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich durch die Polizei festgenommen.

Geringfügige Verkehrsbeeinträchtigungen

Insbesondere während der drei zeitgleich abgehaltenen Versammlungen kam es im Bereich des Barbarossaplatzes zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen des öffentlichen Personenverkehrs.

Bilanz der Würzburger Polizei

Die Würzburger Polizei zeigte sich mit Blick auf ein angemessenes Einsatzkonzept und einem friedlichen Verlauf, sowie dem kooperativen Verhalten der Versammlungsteilnehmer zufrieden. In der Gesamtschau kam es während den Versammlungen zu keinerlei Sicherheitsstörungen.