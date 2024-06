Kleinere Brände im Oktober 2023 - Tatverdächtige ermittelt

Wie bereits am 16.10.2023 berichtet, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Den Haager Straße zu mehreren Feuerwehreinsätzen aufgrund kleinerer Brände. Diese konnten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell abgelöscht werden. In allen Fällen kam es zu keinem Gebäudeschaden. Die Kriminalpolizei Würzburg konnte zwei Tatverdächtige ermitteln. Ein junger Mann wurde in einer psychiatrischen Klinik untergebracht.

Erneuter Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Am Montag gegen 21:15 Uhr kam es nun erneut in einem Mehrfamilienhaus in der Den Haager Straße zu einem Brand in einem Kellerabteil. Die Berufsfeuerwehr Würzburg war schnell vor Ort und konnte das Feuer, welches offensichtlich gelegt wurde, löschen. Durch die Rauchgasentwicklung wurden insgesamt neun Personen mit einer leichten Rauchgasintoxikation vor Ort behandelt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Tatverdächtiger noch vor Ort festgenommen

Die Polizei konnte noch vor Ort einen dringend tatverdächtigen Heranwachsenden festnehmen. Der junge Mann, der bereits für einen Teil der vorausgegangenen Brände verantwortlich sein soll, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser erließ gegen den Tatverdächtigen aufgrund der versuchten schweren Brandstiftung Untersuchungshaftbefehl. Der junge Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.