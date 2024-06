ALLERSBERG. (673) In Allersberg (Lkrs. Roth) brach von Freitag auf Samstag (21./22.06.2024) ein bislang unbekannter Täter in eine Bäckereifiliale ein. Zur Aufklärung des Falls sucht die Kriminalpolizei Schwabach Zeugen.



Der Einbrecher drang in der Zeit zwischen 18:30 Uhr (Fr) und 05:00 Uhr (Sa) in die Bäckereifiliale in der Altenfeldener Straße ein. Hierzu öffnete dieser zunächst gewaltsam eine Schiebetür. Aus den Räumlichkeiten der Filiale entwendete der Täter anschließend Bargeld aus einem Tresor sowie mehreren Kassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten eine Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei melden.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl