ROTTENBURG A. D. LAABER, LKR. LANDSHUT. Am 21.06.2024, gegen 17:30 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache vermutlich zunächst eine Garage in Brand, der sich in der Folge z. T. auf das angrenzende Wohnhaus ausbreitete. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Aussagen getroffen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen. Ersten Schätzungen zufolge dürfte der Sachschaden bei mehreren 100.000 Euro liegen.

Veröffentlicht: 21.06.2024, 19.51 Uhr