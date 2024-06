1353 – Fahrradfahrer nach Sturz verstorben

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Mittwoch (19.06.2024) stürzte ein 67-jähriger Radfahrer im Unteren Talweg. Der Mann verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus.

Gegen 11.15 Uhr fuhr der 67-Jährige mit seinem Fahrrad im Unteren Talweg in Richtung Süden. Der Mann stürzte mit seinem Fahrrad und musste noch vor Ort reanimiert werden. Auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb der Mann.

Die genauen Umstände des Unfalls werden aktuell noch ermittelt.

Der Untere Talweg sowie die Sportplatzstraße mussten nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden.

1354 – Mann mit Messer in der Innenstadt

Innenstadt – Am gestrigen Mittwochnachmittag (19.06.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Proviantbachstraße. Ein 30-jähriger Mann lief mit einem Messer umher.

Gegen 15.15 Uhr verständigten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Mann mit einem Messer in der Hand in der Proviantbachstraße umherläuft. Die eingesetzten Beamten konnten den Mann vor Ort festnehmen. Die Polizei fand das Messer vor Ort auf und stellte es sicher. Verletzt wurde niemand.

Nach aktuellem Kenntnisstand stand der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen. Aufgrund seines Zustandes wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

1355 – Körperliche Auseinandersetzung – 38-jähriger Mann schwer verletzt

Innenstadt – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (20.06.2024) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Bahnhofsstraße. Ein 38-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 03.30 Uhr kam es zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 31-Jährigen, einem 44-Jährigen und dem 38-jährigen Mann vor einem Nachtclub. Der 31-Jährige und der 44-Jährige gingen im Laufe der Streitigkeit auf den 38-Jährigen körperlich los. Der 38-Jährige stürzte dabei und blieb am Boden liegen. Er erlitt schwere Verletzungen. Ein weiterer 31-jähriger Mann ging daraufhin dazwischen und wurde durch die beiden Männer ebenfalls leicht verletzt. Der 38-jährige Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Angreifer flüchteten. Die eingesetzten Beamten konnten den 31-jährigen und den 44-jährigen Angreifer im nahen Umfeld festnehmen.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Angreifer.

1356 – Unter Alkoholeinfluss über eine rote Ampel

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Mittwoch (19.06.2024) fuhr ein 42-jähriger Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto in der Haunstetter Straße.

Gegen 23.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 42-Jährigen, nachdem er über eine offenbar rote Ampel fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, veranlassten eine Blutentnahme, stellten den Führerschein des Mannes sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 42-jährigen Autofahrer.

1357 – Kennzeichen entwendet

Göggingen – Am gestrigen Mittwoch (19.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr beide Kennzeichen eines grauen Seat Ibiza in der Franzensbadstraße.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Kennzeichendiebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

1358 – Verkehrsunfall – Motorradfahrer leicht verletzt

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (19.06.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 74-jährigen Autofahrer und einem 58-jährigen Motorradfahrer an der Kreuzung Ernst-Moritz-Arndt-Straße und Linke Brandstraße. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Gegen 12.00 Uhr fuhr der 74-jährige Mann mit seinem Auto in die Kreuzung ein. Hierbei übersah er offenbar den von rechts kommenden Motorradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß. Der 58-jährige Mann stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 74-jährige Mann blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 74-jährigen Autofahrer.

1359 – E-Scooter entwendet

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (17.06.2024) bis Mittwoch (19.06.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter einen E-Scooter in der Schillstraße. Der E-Scooter war im Hof abgestellt. Der genaue Beuteschaden wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

1360 – Betrunkene Fahrraddiebe

Haunstetten/Siebenbrunn – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (20.06.2024) entwendeten ein 21-jähriger, ein 24-jähriger und ein 28-jähriger Mann zwei Fahrräder. Der 21-Jährige und der 28-Jährige fuhren daraufhin alkoholisiert mit diesen davon.

Gegen 02.00 Uhr informierte eine Anwohnerin die Polizei über drei Männer in der Sudetenstraße, wie diese an Fahrrädern hantierten, diese beschädigten und versuchten Schlösser zu lösen. Dies misslang den Männern jedoch. Durch die Polizeistreife konnten die Männer im Rahmen einer Fahndung in der Haunstetter Straße festnehmen. Der 21-Jährige und der 28-Jährige fuhren dabei jeweils mit einem Fahrrad, welches offenbar nicht ihnen gehörte.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem bei dem 21-Jährigen einen Wert von über 1,7 Promille und bei dem 28-Jährigen einen Wert von über 2,0 Promille.

Die Polizeibeamten stellten die Fahrräder sicher. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Die genaue Schadenssumme wird derzeit noch abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung gegen die drei Männer sowie wegen Trunkenheit im Straßenverkehr gegen den 21-Jährigen und 28-Jährigen.

1361 - Auto verkratzt - Zeugen gesucht

Pfersee - Am Mittwoch (19.06.2024) zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr zerkratzte ein noch unbekannter Täter einen Audi, der in der Holzbachstraße geparkt war. Es entstand dabei Sachschaden in niedriger vierstelliger Höhe.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise telefonisch unter der 0821/323 - 2610 entgegen.

1362 - Unbekannter entwendet Feuerlöscher und Bargeld - Zeugen gesucht

Pfersee - In der Zeit zwischen Donnerstag (13.06.2024) 20:00 Uhr und Mittwoch (19.06.2024) 14:00 Uhr drang ein noch unbekannter Täter in ein Bürogebäude in der Stadtberger Straße ein und entwendete dort einen Feuerlöscher und einen niedrigen Geldbetrag.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323- 2610 entgegen.

1363 - Jugendliche bei Sachbeschädigung beobachtet

Oberhausen - Bereits am Dienstag (18.06.2024) beobachtete eine Zeugin zwei Jugendlichen bei Sachbeschädigungen und meldete dies der Polizei.

Gegen 23.30 Uhr beobachtete die Zeugin einen 14-Jährigen und 15-Jährigen als diese sich in der Prälat-Bigelmaier-Straße auffällig verhielten. Am nächsten Tag stellte die Zeugin Sachbeschädigungen an einem dort abgestellten Anhänger fest.

Sie meldete ihre Beobachtungen daraufhin der Polizei. Die Polizei konnte beide Jugendliche dank der Zeugin ermitteln. Die Jugendlichen erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch.

1364 - Kupferdachrinnen entwendet - Zeugen gesucht

Hochzoll - Im Zeitraum zwischen dem 16.06.2024, 16:00 Uhr und 19.06.2024, 21:00 Uhr, wurden an einem unbewohnten Haus in der Schneeferner Straße zwei Kupferdachrinnen entwendet.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Ost, unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

1365 - Sachbeschädigung an Pkw

Hammerschiede - Im Zeitraum zwischen dem 17.06.2024, 21:30 Uhr und 19.06.2024, 21:00 Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter die rechte hintere Seitenscheibe eines in der Friedl-Urban-Straße geparkten Pkw VW ein.

Auch in diesem Fall bittet die PI Augsburg Ost um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.