STRAUBING. Am späten Abend am gestrigen Montag (17.06.2024) kam es zu einem Brand in einem Autohaus an der Chamer Straße. Verletzt wurde niemand. Zum jetzigen Zeitpunkt kann ein technischer Defekt nicht ausgeschlossen werden.

Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes meldete den Brand in der Werkstatt des Autohauses gegen 22.30 Uhr. Die alarmierten Feuerwehrkräfte konnten feststellen, dass ein Fahrzeug auf einer Hebebühne in der Werkstatt in Vollbrand stand. Der Brand konnte gelöscht und ein Übergreifen auf das Gebäude oder weitere Fahrzeuge verhindert werden. Ob diese dennoch in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnte bislang noch nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Straubing übernommen. Der Schaden kann vorläufig auf circa 150.000 Euro geschätzt werden. Verletzt wurde niemand. Zum jetzigen Zeitpunkt der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf eine vorsätziche Brandlegung vor. Ein technischer Defekt am brennenden Fahrzeug kann nicht ausgeschlossen werden.

Veröffentlicht: 18.06.2024, 14.43 Uhr